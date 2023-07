VNG: Huidige situatie uitvoering niet houdbaar

‘Er zijn serieuze zorgen over de gemeentelijke uitvoering. De huidige situatie is niet houdbaar.’ Dat meldt de VNG naar aanleiding van de Stand van de Uitvoering Gemeenten 2023 die vandaag is gepubliceerd. ‘Gemeenten willen niet het afvoerputje van de dienstverlening door de overheid zijn.’

De VNG brengt jaarlijks de Stand van de Uitvoering Gemeenten uit om inzicht te bieden in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. De editie van dit jaar laat duidelijk zien dat de urgentie om zaken anders te doen groot is. De randvoorwaarden om in de uitvoering de goede dingen te kunnen doen zijn niet op orde, gemeenten lopen tegen de grenzen aan.

‘Het is tijd om keuzes te maken. De huidige situatie is niet houdbaar,’ aldus de VNG. Een van de oorzaken is dat bepaalde taken niet uitgevoerd kunnen worden door uitvoeringsorganisaties van het Rijk en bij gemeenten terechtkomen. ‘Dat gebeurt simpelweg omdat het niet elders opgelost wordt. Dit kan niet de bedoeling zijn.’ Zoals de energietoeslag, waar gemeenten graag vanaf willen.

Wetgeving

Verder komt uit de Stand van de Uitvoering naar voren dat wetgeving steeds complexer wordt. Niet alleen kunnen inwoners daardoor in de problemen komen, het is ook steeds minder uitvoerbaar voor gemeenten. Daarom vraagt de VNG om het perspectief van de inwoner en van de uitvoering hét uitgangspunt van wetgeving te maken. ‘Wanneer de uitvoering aangeeft dat iets niet kan, dan moet het voor de politiek normaal worden dat de wet wordt aangepast.’