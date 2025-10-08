Reageren op negatieve comments grootste uitdaging voor gemeenten bij social media

Gemeenten in Nederland gebruiken sociaal media als onderdeel van hun communicatiestratiegie. Via platforms als Facebook, Instagram en LinkedIn worden inwoners bereikt, geïnformeerd en betrokken bij het lokale beleid en actuele thema’s.

Met name het reageren op negatieve en kritische opmerkingen richting gemeentelijk beleid, en het betrekken van jongeren, blijken ingewikkeld. Veel communicatieprofessionals hebben geen passende respons op negatieve reacties en merken dat reageren vaak averechts werkt. Dit blijkt uit een onderzoek onder ruim honderd communicatieadviseurs van Frankwatching.

AI

Het gebruik van AI speelt een groeiende rol in de socialmediapraktijk van gemeenten: 85% maakt hier inmiddels gebruik van, vooral voor tijdwinst, inspiratie en het herschrijven van teksten rond complexe onderwerpen. Veel medewerkers gebruiken ChatGPT en AI-functies in tools als Canva, maar het beleid omtrent AI is nog niet overal duidelijk vastgesteld. AI wordt minder ingezet voor het ontwikkelen van creatieve concepten, maar juist als eerste impuls of creatief idee.

Persoonlijke verhalen

Wat betreft contentstrategie zijn de best practices gericht op het persoonlijk maken van berichten: verhalen van inwoners, medewerkers of lokale initiatieven slaan goed aan en zorgen voor meer betrokkenheid. Het tonen van personen achter gemeentelijke projecten, zoals energiecoaches, en het delen van menselijke verhalen vergroot de interactie op social media. Het is dus aan te raden om inwoners zelf aan het woord te laten, wat de relevantie verhoogt.

Strategie

Strategisch sturen gebeurt op verschillende manieren. Minder dan de helft van de gemeenten heeft een uitgewerkte socialmedia-strategie; anderen werken met jaarplannen of handboeken voor tone-of-voice en reactietijden. Grote gemeenten schakelen vaker meerdere specialisten en eindredacteuren in voor controle en kwaliteit, terwijl in kleinere gemeenten content vaak direct wordt geplaatst zonder extra controle. Teams overleggen doorgaans wekelijks over het socialmedia-beleid en stemmen de strategie per kanaal af op doelgroep en doelstelling.

Opvallend is dat binnen veel gemeenten de afdeling communicatie te laat wordt betrokken bij projecten, waardoor er ad hoc gereageerd moet worden. Beter functionerende communicatiestructuren kenmerken zich door het werken met een communicatieadviseur als schakel tussen beleid en sociale kanalen.