Wetsvoorstel lokale omroepen naar Tweede Kamer

Minister Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om het stelsel van lokale omroepen te versterken.

Met het voorstel wil het kabinet ervoor zorgen dat deze omroepen hun journalistieke taak beter kunnen uitvoeren. Volgens de minister zijn lokale omroepen belangrijk voor de lokale democratie en voor de verbinding met de gemeenschap. Ze brengen nieuws en verhalen die vaak niet door landelijke media worden opgepakt. Door het stelsel te hervormen moeten omroepen stabieler worden georganiseerd en meer mogelijkheden krijgen om professionele journalisten in te zetten.

Beperkte middelen

Het huidige systeem kent verschillende knelpunten. Veel lokale omroepen beschikken over beperkte financiële middelen en werken op kleine schaal. Daarnaast zijn zij vaak sterk afhankelijk van vrijwilligers, waardoor er te weinig journalistieke capaciteit is. Het wetsvoorstel moet deze problemen aanpakken met een pakket aan maatregelen dat de positie van lokale omroepen structureel versterkt.

Een belangrijk onderdeel van de hervorming is dat het aantal lokale omroepen wordt teruggebracht van ruim 200 naar ongeveer 80. In het nieuwe stelsel gaan omroepen vaker werken voor een regio met meerdere gemeenten. Door deze schaalvergroting ontstaat meer ruimte voor samenwerking en professionalisering. De regionale indeling is opgesteld door de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) in samenwerking met de VNG. Veel omroepen werken inmiddels al samen of bereiden zich daarop voor.

Ook de financiering verandert. Op dit moment ontvangen lokale omroepen gezamenlijk ongeveer € 13 miljoen via het gemeentefonds. In het nieuwe stelsel komt daar structureel € 18 miljoen extra bij vanuit het Rijk. De totale financiering wordt voortaan rechtstreeks door het Rijk uitgekeerd. Daarmee krijgen lokale omroepen voor een periode van vijf jaar zekerheid over hun budget. Dit moet bijdragen aan meer stabiliteit en meer ruimte voor journalistieke kwaliteit. Gemeenten kunnen daarnaast nog steeds besluiten om lokaal financieel bij te dragen.

Het wetsvoorstel wordt nu behandeld door de Tweede Kamer. Als zowel de Tweede als de Eerste Kamer instemt, kan het nieuwe stelsel op 1 januari 2028 in werking treden.

Parallel hieraan werkt het kabinet ook aan een hervorming van het landelijke publieke omroepbestel. De bedoeling is om het voorstel daarvoor voor de zomer in internetconsultatie te brengen.