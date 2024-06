Gemeentelijk graf kost gemiddeld 3700 euro

Ook dit jaar verschillen de kosten voor een graf of crematie per gemeente flink. De gemeentelijke begraafplaats in het Twentse Losser is opnieuw de goedkoopste van het land en Esserveld in Groningen nog steeds de duurste. In de top 10 gemeenten met de duurste begraafplaatsen staan dit jaar 3 nieuwe namen: Rijssen-Holten, Haarlemmermeer en Zwartewaterland.

Dit blijkt uit jaarlijkse onderzoek van Monuta naar graf- en crematiekosten onder 1419 begraafplaatsen en 116 crematoria. De uitvaartorganisatie voert het onderzoek elk jaar uit. De bedragen in deze analyse zijn gebaseerd op onderzoek in de eerste 3 maanden van het jaar en geven een indicatie van de kosten.

Gemiddeld betalen inwoners 3708 euro voor een eenpersoons particulier graf op een gemeentelijke begraafplaats (in 2023 was dit 3519 euro).

Prijs lokaal bepaald

De bedragen voor een graf op een gemeentelijke begraafplaats worden bepaald door gemeenten zelf. Net als de duur van de grafrechten, begraafkosten, kosten voor het grafonderhoud en de jaarlijkse indexering van de prijzen. Per locatie zijn er allerlei verschillen in service die doorwerken in de prijs. De lokale kosten van begraafplaatsen en crematoria zijn op te zoeken in de graf- en crematiekostenmeter.

Laagste en hoogste kosten

De gemeentelijke begraafplaats in het Twentse Losser is al jaren degene met de laagste kosten. Hier kost een graf met een looptijd van 20 jaar 861 euro. De tweede plek wordt ingenomen door Vlieland (1139 euro) en op de derde plaats in dit rijtje staat Kerkrade (1236 euro).

De duurste begraafplaats is net als vorig jaar de gemeentelijke begraafplaats Esserveld in Groningen. Op deze monumentale begraafplaats betaal je 8.895 euro voor een graf met een looptijd van 30 jaar (vorig jaar was dit 8.205 euro). Groningen wordt gevold door Bodegraven-Reeuwijk (8.452 euro) en Rijssen-Holten (7.683 euro). Die laatste gemeente is samen met Haarlemmermeer en Zwartewaterland nieuwkomer in de lijst met top 10 gemeenten met duurste begraafplaatsen.