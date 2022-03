Ondernemers beter betrekken bij beleidsvorming

Gemeenten doen er goed aan meer samen te werken met ondernemers aan nieuw beleid. Maar hoe doe je dat, welke instrumenten zet je in, wanneer en bij welke ondernemers? De nieuwe Participatiegids van de VNG biedt handvatten.

Meer draagvlak, betere beleidskwaliteit en een groter verantwoordelijkheidsgevoel: dat zijn enkele voordelen voor gemeenten die ondernemers betrekken bij het beleid. Net als wederzijdse waardering, een snellere uitvoering en een aantrekkelijker vestigingsklimaat.

Dat is te lezen in de nieuwe Participatiegids, die de VNG recent maakte. Ondernemers zijn in veel gevallen de aangewezen partner om samen te werken aan beleidsvraagstukken. Bijvoorbeeld als het gaat om het stimuleren van de lokale economie of het vergroenen van de binnenstad.

Invulling ondernemersparticipatie

Om gemeenten hierin te ondersteunen, maakte de koepelorganisatie een praktische gids met concrete adviezen. Aan bod komen instrumenten die je als gemeente kunt inzetten om ondernemers te betrekken. Ook is te lezen hoe en wanneer je deze instrumenten het beste kunt gebruiken, en voor welke ondernemers.

Volgens de koepelorganisatie is de gids een ‘gereedschapskist, met veel handige tips en wijze lessen, praktijkvoorbeelden en een stappenplan’. Zo worden van negen verschillende participatievormen – van ondernemerspanel tot inloopspreekuur- de voor- en nadelen op een rij gezet.

Beter betrekken bij beleid

De uitgave is bestemd voor gemeentemedewerkers die ondernemers beter willen betrekken bij beleidsvorming. Van accountmanagers voor bedrijven tot beleidsadviseurs op het gebied van economische zaken.

De gids is opgesteld op basis van een literatuurstudie naar rapportages over burger- en of ondernemersparticipatie, participatienota’s van individuele gemeenten en gesprekken met ervaringsdeskundigen op het gebied van ondernemersparticipatie.

Participatie hoog op agenda

Veel gemeenten hebben de inspraak van ondernemers al hoog op de agenda staan. Rijssen-Holten werd vorig jaar voor de derde keer op rij uitgeroepen tot mkb-vriendelijkste gemeente, onder andere vanwege het inbedden van ondernemersbeleid in de gehele gemeentelijke organisatie.

‘Ondernemers zijn gesprekspartners voor veel verschillende beleidsonderdelen, zowel bij ruimtelijke ordening, op economisch terrein of voor verkeersveiligheid. Ze worden altijd bij beleidswijzigingen betrokken omdat ze vrijwel overal grote belangen in hebben,’ vertelde de verantwoordelijk wethouder in dit interview.