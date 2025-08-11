Vrijetijdsbesteding vaak dichtbij

Voor Nederlanders is ontspanning meestal niet ver weg, ook niet tijdens de zomervakantie. Zo bedroeg in 2023 de gemiddelde afstand tot een museum slechts 4,2 kilometer. In 2024 lag de gemiddelde afstand tot een attractie, zoals een dierentuin, pretpark of binnenspeeltuin, op 5,6 kilometer.

Ook cafés en cafetaria’s zijn voor bijna iedereen goed bereikbaar, blijkt uit cijfers van het CBS.

Gemiddeld konden Nederlanders in 2023 ruim drie musea binnen vijf kilometer afstand bezoeken. In Amsterdam is het aanbod het grootst: daar liggen gemiddeld 21 musea binnen een straal van vijf kilometer. Den Haag (13 musea) en Leiden (11) volgen op afstand. Cijfers over afstanden tot musea in 2024 zijn nog niet beschikbaar.

Bioscopen: Amsterdam aan kop

Filmliefhebbers in Amsterdam hadden in 2024 de meeste bioscopen om uit te kiezen: gemiddeld zes binnen vijf kilometer. Utrecht volgt met vijf en Den Haag met vier. Landelijk gezien is er gemiddeld één bioscoop binnen vijf kilometer bereikbaar.

Attracties dichtbij in Vlaardingen, Hattem en Goirle

In 2024 lag de afstand tot de dichtstbijzijnde attractie gemiddeld op 5,6 kilometer. In Vlaardingen, Hattem en Goirle was die afstand het kleinst: slechts 1,7 kilometer. Op de Waddeneilanden en in Zeeuws-Vlaanderen liggen attracties juist verder weg, al kunnen inwoners in grensgebieden vaak sneller een park of dierentuin in België of Duitsland bereiken.

In Nederland liggen gemiddeld drie attracties binnen tien kilometer. Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk hebben het grootste aanbod in die straal.

Cafés en cafetaria’s nooit ver weg

In 2024 was de gemiddelde afstand tot een café 1,5 kilometer. Gemiddeld zijn er bijna drie cafés binnen één kilometer te vinden, maar in Den Haag en Amsterdam loopt dit op tot tien. Rotterdam volgt met ruim zeven cafés.

Cafetaria’s – zoals snackbars, lunchrooms en ijssalons – liggen in 2024 gemiddeld slechts 0,8 kilometer van huis. In Limburg, Noord-Brabant en de vier grootste steden bevindt zich vrijwel altijd een snackbar op loopafstand. Ook op de meeste Waddeneilanden is een ijsje of frietje dichtbij. Alleen in Noord-Nederland en de Noordoostpolder zijn de afstanden wat groter.