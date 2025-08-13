Gemeente.nu

Grote wijziging in SBI-codes kan ondernemers raken

Begin september past de Kamer van Koophandel (KVK) bij circa 80% van de ingeschreven bedrijven de SBI-code aan.

De SBI is een classificatie van economische activiteiten. Elk bedrijf krijgt een code van de KVK die aangeeft hoe de belangrijkste economische activiteiten van dat bedrijf gezien worden. Eenvoudig gezegd: Is het bedrijf bijvoorbeeld een bakker of is het een slager?

De wijziging heeft in de praktijk grote gevolgen. Banken, gemeenten, verzekeraars, notarissen, pensioenfondsen en andere partijen gebruiken de codes bijvoorbeeld voor vergunningverlening, kredietbeoordeling, premieberekening, toekenning van subsidies en het bepalen van pensioenverplichtingen.

Vergunningen mislopen

Met een verkeerde of verouderde code kan een ondernemer opdrachten, leningen of vergunningen mislopen. Processen waarin codes bepalend zijn, zijn de afgelopen vijftien jaar sterk geautomatiseerd, waardoor fouten direct doorwerken.

Ongeveer eens per 15 jaar wordt de classificatie van economische activiteiten aangepast aan de actualiteit. Dit jaar verdwijnen o.a. codes voor videotheken, wordt het onderscheid tussen webshops en fysieke winkels vervaagd, en wordt de autobranche opgesplitst. Er komen veel nieuwe codes voor bemiddelingsfuncties zoals reisbureaus, vergelijkingssites, cryptobrokers en maaltijdbezorgers.

De KVK en het CBS roepen ondernemers op hun nieuwe code te controleren. Uit onderzoek blijkt dat bijna één op de drie ondernemers niet weet welke bedrijfsactiviteiten in het Handelsregister staan vermeld.

