Overijssel verlengt bemestingsverbod op pachtgronden tot 2028

De provincie Overijssel houdt het bemestingsverbod op haar pachtgronden in stand tot begin 2028. Met deze maatregel wil de provincie PAS-melders beschermen totdat er een passende oplossing is gevonden voor het legaliseren van PAS-projecten. De provincie doet een beroep op solidariteit binnen de agrarische sector en vraagt om begrip voor de maatregel, ondanks de aanhoudende kritiek.

PAS-melders zijn agrarische ondernemers die tussen 2015 en 2019 melding konden doen van de berekende stikstofbelasting zonder vergunning, mits de uitstoot onder een bepaalde grens bleef. Na een uitspraak van de Raad van State in 2019 is een vergunning voor PAS-melders echter alsnog verplicht. Dit betekent dat ze nu vaak in overtreding zijn.

Het bemestingsverbod werd in 2023 ingevoerd als tijdelijke oplossing om PAS-melders te beschermen tegen handhaving, terwijl er werd gezocht naar een passende oplossing voor de situatie. De maatregel treft ongeveer 350 PAS-melders en geldt voor circa 1.200 tot 1.500 hectare landbouwgrond die de provincie verpacht. Het verbod werd al eerder verlengd en dat gebeurt nu opnieuw.

Wetsvoorstel

De verlenging van het verbod sluit aan op het recente wetsvoorstel van minister Wiersma, dat Rijk en provincies verplicht om te streven naar legalisering van PAS-melders. Omdat de termijn van het legalisatieprogramma afliep op 28 februari 2025, wordt de periode voor het vinden van oplossingen verlengd tot 1 maart 2028. Overijssel gebruikt het bemestingsverbod om tot die datum boetes en gedwongen sluitingen voor PAS-melders te voorkomen.

Kritiek

Het verbod levert al langer de nodige kritiek op. Verschillende boerenorganisaties vinden dat de lasten nu te veel bij andere boeren komen te liggen. Deze behalen zonder bemesting minder opbrengst van de pachtgrond. Ze moeten de mest namelijk tegen betaling laten afvoeren, in plaats van dat ze het kunnen gebruiken voor hun eigen land.

Het verbod heeft ook gevolgen voor de provincie zelf. Doordat de pachtgronden minder opbrengsten opleveren, neemt de waarde van de grond zelf ook af. Het verbod kost Overijssel zo’n 1 tot 1,5 miljoen euro per jaar. De provincie hoopt een deel van deze kosten terug te krijgen van de Rijksoverheid.

Geen negatieve intenties

Overtredingen leveren niet altijd direct boetes op. Zo besloot het provinciebestuur eerder dit jaar om voor 35 boeren af te zien van het opleggen van boetes, nadat die de Gecombineerde Opgave niet volgens voorschrift invulden. Gedeputeerde Staten benadrukten dat er bij deze pachters geen sprake was van negatieve intenties en dat hen een brief is gestuurd met een uitleg en een oproep om de regels voortaan goed na te leven.