Steun voor eigen bijdragen Oekraïeners, mits uitvoerbaar

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer steunt het voorstel van staatssecretaris Van der Burg om werkende Oekraïners eigen bijdragen te laten betalen. Verschillende fracties benadrukten echter dat werken lonend moet blijven voor Oekraïners. De regeling moet daarnaast uitvoerbaar zijn voor gemeenten.

Dat zeiden de Kamerleden donderdag tijdens het debat over de opvang van Oekraïners.

Van der Burg wil op korte termijn een eigen bijdrage in de opvang verplichten voor meerderjarige Oekraïense vluchtelingen met een baan. Voor gas, water en elektra is dit 105 euro per maand. Voor degenen die eten in de opvang krijgen is dit 242,80 per maand. Gemeenten worden verplicht de eigen bijdragen te innen en mogen niet afwijken van de bedragen.

Uitvoerbaarheid

Tijdens het debat werd duidelijk dat de Tweede Kamer het voorstel steunt. Wel willen meerdere Kamerleden dat eerst goed gekeken worden naar de uitvoerbaarheid van een dergelijke regeling. Podt van D66 staat volledig achter het principe van de eigen bijdrage, maar wil ervoor waken dat de uitvoering door gemeenten uiteindelijk meer kost dan oplevert.

Te laag

BBB en PVV vinden de eigen bijdragen te laag. Vooral de 105 euro voor gas, water en elektra noemt BBB-Kamerlid Keijzer ‘een zeer mager bedrag’. Bovendien vindt ze dat Oekraïense werkenden ook aan hun zorgkosten moeten gaan meebetalen. Van der Burg gaat uitzoeken of ook hiervoor een vooraf vastgesteld bedrag kan worden gevraagd. Ook geeft hij aan dat veel Kamerleden over de bijdrage zeggen: we moeten het hetzelfde doen als bij Nederlanders die hier wonen.

‘Maar ze zitten vaak in crisisnoodopvangvoorzieningen, waar van zaken als huurrecht of huur betalen helemaal geen sprake kan zijn,’ zet de staatssecretaris uiteen. ‘Neem de mensen die nu slapen in de HUB in Utrecht, gewoon met z’n allen in een grote hal op Rode Kruisbedjes. Daar kun je geen huur voor vragen. Ja, we hebben ook de woningen in Vlaardingen. Dat is wel het andere uiterste, top of the bill. Maar dat is een kleine groep.’

Tijdelijke wet

NSC-Kamerlid Veldkamp wil de zekerheid dat de eigen bijdrage er komt. Daarom wil hij dat dit in de tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne wordt vastgelegd, waar het debat in eerste instantie over gaat. Over het wetsvoorstel stemt de Tweede Kamer later, de datum is nog niet vastgelegd.

Dinsdag wordt gestemd over de regeling voor een eigen bijdrage. Dan stemmen ze ook over een wijzigingsvoorstel van BBB en NSC. Dat amendement is volgens een groot deel van de Kamer overbodig.