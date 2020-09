VEH: ‘bouwleges opnieuw onvoorspelbaar omhoog of omlaag’

Dit jaar zijn de bouwleges voor een nieuwbouwwoning gemiddeld 2,4 procent hoger dan in 2019, blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis (VEH). In enkele gemeenten zijn de kosten meer dan verdubbeld. VEH trekt opnieuw aan de bel bij minister Ollongren en dringt erop aan ‘de kosten eindelijk eens aan banden te leggen’.

Het jaarlijkse onderzoek van VEH naar de kosten van bouwvergunningen toont aan dat de prijzen weer zijn gestegen, en nog steeds erg verschillen per gemeente. Ook dit jaar schieten de bouwleges bij een aantal gemeenten omhoog of omlaag. In Kerkrade en Leiden betalen nieuwbouwkopers met ongeveer 8.000 euro meer dan het dubbele aan de gemeente. Een nieuwbouwvergunning is het duurst op Terschelling met 11.946 euro, het goedkoopst in Den Haag met ruim 2000 euro.

Open kaart

De belangenorganisatie van huizenbezitters roept al jaren dat de verschillen in bouwleges onacceptabel zijn. Cindy van de Velde, algemeen directeur: ‘Al vele jaren is de reactie van opeenvolgende ministers dat deze enorme prijsverschillen ongewenst zijn. Daarom moet nu eindelijk eens iets gebeuren.’

Volgens VEH schuiven veel gemeenten het vrijblijvende kostenmodel voor bouwleges van de VNG al jaren terzijde. Omdat iedere gemeente de kosten van vergunningverlening op eigen wijze berekent, is het onmogelijk na te gaan of de bedragen in redelijke verhouding staan tot de werkzaamheden.

‘Pas als alle gemeenten open kaart moeten spelen over hun kostenberekening, kan worden gecontroleerd of die ook gerechtvaardigd is. De gemeenteraad kan dan beter controleren waar excessief hoge leges op zijn gebaseerd en zo nodig ingrijpen. Bij gemeenten die onwillig zijn om die openheid te geven, zou minister Ollongren moeten ingrijpen,’ zegt Van de Velde.

In 5 jaar tijd 25 procent duurder

Doorgaans zijn de leges gebaseerd op een percentage van de bouwkosten. Naast een stijging van het legestarief van ruim 6 procent sinds 2015 zijn de bouwkosten in diezelfde periode met ruim 17 procent gestegen. Gemiddeld betaalt een koper van een nieuwbouwwoning daardoor in 2020 bijna 25 procent meer voor dezelfde bouwvergunning dan vijf jaar geleden.