Ahmed Aboutaleb verkozen tot ’s werelds beste burgemeester

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb is uitgeroepen tot beste burgemeester van de wereld. De jury noemt hem een ‘gepassioneerd verdediger van vrijheid, tolerantie en solidariteit‘.

De tweejaarlijkse prijs komt van de ‘City Mayors Foundation’. Dat is een Britse stichting van onderzoekers en journalisten. De World Mayor Prize wordt internationaal uitgereikt aan burgemeesters die opvallen. Wat de winnaars dit jaar gemeen hebben volgens de organisatie, is dat ze tijdens de coronapandemie leiderschap toonden en hun stad veerkrachtiger maakten.

‘Moed, geduld en nederigheid’

De jury roemt Aboutaleb, bezig aan zijn derde ambtstermijn, om diens toewijding om burgers als Rotterdammers te behandelen. Hij doet dat ongeacht hun afkomst of achtergrond. Volgens het juryoordeel leidt hij de stad met moed, geduld en nederigheid.

Aboutaleb in een reactie: ‘Ik wist dat ze ermee bezig waren, want de organisatie had nogal wat vragen gesteld aan mensen om me heen. Maar als je weet dat het gaat om enorme diversiteit aan burgemeesters uit de hele wereld, is het laatste dat je verwacht dat de keus op jou valt.’

Naast burgemeester Aboutaleb krijgt ook de burgemeester van het Franse Grigny, Philippe Rio, de eretitel. ‘Beide burgemeesters delen een sterke overtuiging dat vrede, vrijheid, gelijke rechten én menselijke waardigheid essentieel zijn voor sociale samenhang,’ aldus de jury.

World Mayor Project

Eerder ging de prijs naar de burgemeesters van Mechelen, Kaapstad, Melbourne en Mexico City. Het World Mayor Project, de verkiezing voor beste burgemeester, bestaat sinds 2004.