Asielminister ontbiedt tien gemeenten vanwege niet-naleving Spreidingswet

Een eerste groep gemeenten is op trede 3 van de interventieladder van het interbestuurlijk toezicht geplaatst, omdat zij niet voldoen aan hun wettelijke verplichtingen uit de Spreidingswet. De bestuurders van deze gemeenten worden uitgenodigd voor een bestuurlijk gesprek op het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Tijdens dit gesprek worden afspraken gemaakt over het realiseren van voldoende opvangplekken en de termijn waarbinnen dat gebeurt. Daarmee krijgen gemeenten de gelegenheid alsnog aan hun wettelijke taak te voldoen.

Minister Van den Brink: “De Spreidingswet is van kracht en wordt uitgevoerd. Dat betekent ook dat gemeenten die hun wettelijke taak niet nakomen, daarop worden aangesproken. Ik hoop vanzelfsprekend dat we er samen met gemeenten uitkomen, want iedereen moet zijn bijdrage leveren. Alleen zo zorgen we voor voldoende opvangplekken en een eerlijke verdeling over het land.”

Interbestuurlijk toezicht

Op 9 april 2026 ontvingen alle Nederlandse gemeenten een eerste brief van het ministerie met de bevindingen over de uitvoering van de Spreidingswet. Gemeenten die op dat moment niet aan hun wettelijke taak voldeden, zijn gevraagd toe te lichten waarom zij achterbleven en welke maatregelen zij nemen om alsnog aan hun verplichtingen te voldoen. Aansluitend zijn zij uitgenodigd voor een ambtelijk gesprek. Deze gesprekken zijn inmiddels gestart en lopen de komende maanden door.

Op basis van de gesprekken die tot nu toe zijn gevoerd, is een eerste groep gemeenten op trede 3 van de interventieladder geplaatst. Deze gemeenten voldoen nog steeds niet aan hun wettelijke taak. De selectie is gebaseerd op de volgorde waarin de gesprekken zijn gevoerd en afgerond.

Het interbestuurlijk toezicht is erop gericht gemeenten ertoe te bewegen zo snel mogelijk alsnog aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen. Gemeenten die zich vanaf trede 3 bevinden, worden maandelijks openbaar gemaakt op Rijksoverheid.nl.

Het gaat om de volgende gemeenten: Aalten, Achtkarspelen, Bergen (L), Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal, Westland.