Burgemeesters blijven langer op hun post

Burgemeesters die binnen afzienbare tijd zouden afzwaaien, kunnen hun agenda beter nog even vrijhouden. Vanwege de coronamaatregelen adviseert het ministerie van Binnenlandse Zaken een pauze in te lassen bij de benoemingen, wat vertrekdata op losse schroeven zet.

De beslissing om een pas op de plaats te maken is uiteindelijk aan gemeenten zelf. Maar onder de huidige omstandigheden zijn bijvoorbeeld sollicitatiegesprekken moeilijker te voeren. Het is ‘essentieel’ dat ontmoetingen met kandidaten in levende lijve plaatsvinden, stelt het ministerie. De beperkende maatregelen in de strijd tegen de coronapandemie, zoals de plicht om 1,5 meter afstand te bewaren en het verbod op groepsvorming, maken dat ingewikkeld.

Gemeenten zonder burgemeester

Circa tien gemeenten, waaronder Den Haag, Heerlen en Zoetermeer, zitten op dit moment zonder ‘vaste’ burgemeester. Emile Roemer (Heerlen) en Willibrord van Beek (Gennep) zouden er al mee hebben ingestemd langer te blijven. In Den Haag heeft waarnemer Johan Remkes op dit moment wel wat anders aan zijn hoofd dan de opvolgingskwestie, reageert zijn woordvoerder: ‘De verscherpte maatregelen en de noodverordening voor gemeenten die het kabinet aankondigde, nemen hem volledig in beslag.’

Een oproep voor burgemeesterskandidaten leverde in Den Haag 23 sollicitaties op, zo werd onlangs bekend. Remkes heeft er alle vertrouwen in dat commissaris van de Koning Jaap Smit de zoektocht ‘oppakt zodra dat weer kan’, laat hij weten. Smit zelf zegt in overleg te zijn over de aanstaande benoemingen in Zuid-Holland, ook voor Zoetermeer en Zoeterwoude. Hij benadrukt net als het ministerie dat de gesprekken face-to-face moeten plaatsvinden.

Binnenkort gesprekken voeren

Volgens Smit is dit een logische wettelijke verplichting, ‘enerzijds om een volledig beeld van kandidaten te krijgen, anderzijds omdat de vertrouwelijkheid van die gesprekken zich niet leent voor een digitale opzet. Met inachtneming van de richtlijnen van het kabinet om minimaal anderhalve meter afstand te houden van elkaar, kan ik die gesprekken binnenkort gewoon voeren.’