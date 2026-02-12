Agressie en intimidatie sterk toegenomen: toch willen meeste raadsleden door

Ondanks de sterke toename van agressie, intimidatie en bedreigingen stelt driekwart van de gemeenteraadsleden zich opnieuw verkiesbaar bij de verkiezingen van 18 maart, hetzelfde aandeel als vier jaar geleden.

Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Veel raadsleden begonnen uit betrokkenheid bij de lokale gemeenschap en 86 procent is tevreden over wat zij in de afgelopen raadsperiode hebben bereikt. Het raadswerk vraagt echter veel tijd: de grootste groep is er zo’n 20 uur per week aan kwijt en 42 procent doet dit naast een fulltimebaan, waardoor werkdruk en tijdgebrek de belangrijkste uitstapredenen zijn.​

Vrouwelijke raadsleden

Intimidatie neemt sterk toe: een derde van de raadsleden kreeg in deze bestuursperiode te maken met agressie, bedreiging of verbaal geweld, ruim twee keer zoveel als in 2022 en zes keer zoveel als in 2015. Vooral vrouwelijke raadsleden worden relatief vaak uitgescholden of bedreigd, onder meer rond gevoelige dossiers zoals asielopvang of lokale voorzieningen. Deze druk leidt soms tot zelfcensuur, terughoudendheid in debatten en meer afstand tot inwoners, al geven de meeste raadsleden aan formeel te blijven functioneren.

