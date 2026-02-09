Gemeente.nu

Nieuws voor gemeenten

Meeste Amsterdamse partijen sluiten samenwerking met FVD uit

door

In de Amsterdamse gemeenteraad heeft de meerderheid van de partijen besloten niet meer samen te werken met Forum voor Democratie (FVD). Van de dertien fracties roepen er elf in een gezamenlijke verklaring op om FVD niet te normaliseren of legitimeren.

Eerder besloten raadsmeerderheden in Den Haag, Nijmegen en Rotterdam de radicaal-rechtse partij al te boycotten. Ook in Leiden sluit D66 de partij uit en roept zij andere lokale partijen op hetzelfde te doen. Aanleiding is dat op FVD-kieslijsten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen kandidaten staan die actief waren bij extreemrechtse organisaties zoals de Geuzenbond en de nationaalsocialistische NVU, zo bleek uit onderzoek van de Volkskrant.

Zichtbaar grenzen stellen

De Amsterdamse partijen stellen in hun verklaring dat, “wanneer een partij structureel ruimte biedt aan rechts-extremisme en haatdragende en antidemocratische ideologieën”, het noodzakelijk is “om daar gezamenlijk en zichtbaar grenzen aan te stellen”. Alle partijen, met uitzondering van JA21, steunen deze lijn. Zij verzetten zich nadrukkelijk tegen de kandidatuur van Reginald Eeckhout, die zich in het verleden openlijk racistisch zou hebben uitgelaten en zegt te streven naar een “blanke etnostaat”, zoals eerder naar voren kwam in onderzoek van NRC.

De partijen vragen organisatoren van politieke debatten en andere verkiezingsbijeenkomsten om uitnodigingen aan FVD-kandidaten in te trekken. In Leiden, waar FVD voor het eerst aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoet, heeft D66-lijsttrekker Wietske Veltman samenwerking “bij voorbaat” uitgesloten. Zij benadrukt dat Leiden een sterke bestuurscultuur van samenwerking en verbinding kent, die volgens haar niet vrijblijvend is maar gebaseerd op respect voor de democratische rechtsstaat.

Tagged With: Filed Under: Gemeenteraad

Reader Interactions

GERELATEERD

Waardering voor inzet bij raadsverkiezingen

Beeld: #ElkeStemTelt De gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar zijn goed verlopen. Bij de stemming en uitslagvaststelling deden zich weinig tot geen incidenten voor, zo blijkt uit de evaluatie. Ook de historisch lage opkomst is onderzocht, maar dit levert geen harde conclusies op. Dankzij de grote inzet van gemeenten en de vele vrijwilligers zijn de... lees verder

Vrouw computer

Kiezer stemt meer vrouwen de gemeenteraad in

In de nieuw verkozen gemeenteraden is nu 37 procent van de raadsleden vrouw.  Dat is ruim 5 procentpunt meer dan in 2018. In de grotere steden ligt dit percentage nog iets hoger. Bij de verkiezingen onlangs blijken 459 vrouwen vanaf een ‘onverkiesbare plaats’ alsnog in de raad te zijn gekozen. Dit schrijft Stem op een... lees verder

Opkomst gemeenteraadsverkiezingen naar dieptepunt

Nadat van 331 gemeenten de stemmen zijn geteld, dat is 99,4 procent, blijkt dat slechts 50,4 procent van de kiesgerechtigden naar de stembus is gekomen. In 2018, bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen, ging 54,1 procent stemmen. De opkomst bij de raadsverkiezingen is nog nooit zo laag geweest. Dat komt naar voren uit gegevens van de Verkiezingsdienst... lees verder

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *