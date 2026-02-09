Meeste Amsterdamse partijen sluiten samenwerking met FVD uit

In de Amsterdamse gemeenteraad heeft de meerderheid van de partijen besloten niet meer samen te werken met Forum voor Democratie (FVD). Van de dertien fracties roepen er elf in een gezamenlijke verklaring op om FVD niet te normaliseren of legitimeren.

Eerder besloten raadsmeerderheden in Den Haag, Nijmegen en Rotterdam de radicaal-rechtse partij al te boycotten. Ook in Leiden sluit D66 de partij uit en roept zij andere lokale partijen op hetzelfde te doen. Aanleiding is dat op FVD-kieslijsten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen kandidaten staan die actief waren bij extreemrechtse organisaties zoals de Geuzenbond en de nationaalsocialistische NVU, zo bleek uit onderzoek van de Volkskrant.

Zichtbaar grenzen stellen

De Amsterdamse partijen stellen in hun verklaring dat, “wanneer een partij structureel ruimte biedt aan rechts-extremisme en haatdragende en antidemocratische ideologieën”, het noodzakelijk is “om daar gezamenlijk en zichtbaar grenzen aan te stellen”. Alle partijen, met uitzondering van JA21, steunen deze lijn. Zij verzetten zich nadrukkelijk tegen de kandidatuur van Reginald Eeckhout, die zich in het verleden openlijk racistisch zou hebben uitgelaten en zegt te streven naar een “blanke etnostaat”, zoals eerder naar voren kwam in onderzoek van NRC.

De partijen vragen organisatoren van politieke debatten en andere verkiezingsbijeenkomsten om uitnodigingen aan FVD-kandidaten in te trekken. In Leiden, waar FVD voor het eerst aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoet, heeft D66-lijsttrekker Wietske Veltman samenwerking “bij voorbaat” uitgesloten. Zij benadrukt dat Leiden een sterke bestuurscultuur van samenwerking en verbinding kent, die volgens haar niet vrijblijvend is maar gebaseerd op respect voor de democratische rechtsstaat.