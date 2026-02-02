Gemeente.nu

Nieuws voor gemeenten

‘De gemeenteraad – fundament van ons openbaar bestuur’

door

Raadsleden lekenbestuur of professionals

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen presenteert de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) de bundel De gemeenteraad. Fundament van ons openbaar bestuur.

In deze bundel zijn adviezen van de ROB samengebracht die relevant zijn voor (aankomende) gemeenteraadsleden. 

Onderzoek van SCP en NKO laat zien dat burgers democratie belangrijk vinden, maar verschillende beelden hebben (meerheidsdemocratie versus consensusdemocratie) en tegelijk openstaan voor “sterke leiders”, wat spanning oplevert. De ROB stelt dat versterking nodig is: de overheid moet beter luisteren, maar ook het algemeen belang en rechten van minderheden bewaken; burgers moeten niet alleen stemmen, maar ook meedoen en burgerschapsvaardigheden ontwikkelen.​

Regionale samenwerking

Regionale samenwerking is noodzakelijk maar democratisch kwetsbaar: gemeenteraden ervaren afstand tot samenwerkingsverbanden en informatieachterstanden. De ROB pleit voor een actievere, gezamenlijke rol van raden in regioverband, met goede onderlinge afspraken, inzet van griffies en slimme taakverdeling tussen raadsleden.​ De ROB benadrukt dat goed bestuur niet gratis is: investeren in hulptroepen als griffie en rekenkamer is essentieel om de raad zijn kaderstellende en controlerende rol te laten vervullen, juist in tijden van financiële krapte.​

Met deze bundel wil de ROB zijn kennis delen met nieuwe gemeenteraadsleden én zittende raadsleden. Tegelijkertijd biedt de publicatie een kennismaking met het werk van de ROB en de bijdrage aan het versterken van het lokaal bestuur.

Tagged With: , Filed Under: Gemeenteraad

Reader Interactions

GERELATEERD

surfer

Opinie Wachten tot het wel klopt

Soms heb je als raadslid een plan dat gewoon klopt. Je hebt je erin vastgebeten, hebt het doordacht, afgestemd, je voelt dat dit de stad echt verder helpt. En het komt er niet. Omdat de agenda volloopt, het momentum voorbij is of omdat je simpelweg nog niet aan de beurt bent. Dit blog gaat over... lees verder

druk

Opinie Black Friday in de raadzaal

Black Friday is zo’n jaarlijks terugkerend moment voor unieke kansen. Ken je dat? De mailbox loopt vol, de reclames knipperen met dezelfde boodschap: doe het nú! Het gaat om de korting, maar vooral ook om het gevoel dat als je nu niet toeslaat, je te laat bent. Wie in de gemeenteraad zit, weet hoe snel... lees verder

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *