In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen presenteert de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) de bundel De gemeenteraad. Fundament van ons openbaar bestuur.

In deze bundel zijn adviezen van de ROB samengebracht die relevant zijn voor (aankomende) gemeenteraadsleden.

Onderzoek van SCP en NKO laat zien dat burgers democratie belangrijk vinden, maar verschillende beelden hebben (meerheidsdemocratie versus consensusdemocratie) en tegelijk openstaan voor “sterke leiders”, wat spanning oplevert. De ROB stelt dat versterking nodig is: de overheid moet beter luisteren, maar ook het algemeen belang en rechten van minderheden bewaken; burgers moeten niet alleen stemmen, maar ook meedoen en burgerschapsvaardigheden ontwikkelen.​

Regionale samenwerking

Regionale samenwerking is noodzakelijk maar democratisch kwetsbaar: gemeenteraden ervaren afstand tot samenwerkingsverbanden en informatieachterstanden. De ROB pleit voor een actievere, gezamenlijke rol van raden in regioverband, met goede onderlinge afspraken, inzet van griffies en slimme taakverdeling tussen raadsleden.​ De ROB benadrukt dat goed bestuur niet gratis is: investeren in hulptroepen als griffie en rekenkamer is essentieel om de raad zijn kaderstellende en controlerende rol te laten vervullen, juist in tijden van financiële krapte.​

Met deze bundel wil de ROB zijn kennis delen met nieuwe gemeenteraadsleden én zittende raadsleden. Tegelijkertijd biedt de publicatie een kennismaking met het werk van de ROB en de bijdrage aan het versterken van het lokaal bestuur.