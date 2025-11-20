Kabinet investeert € 3 miljoen in extra veiligheid raadsvergaderingen

Het kabinet trekt 3 miljoen euro uit om de veiligheid van raads- en Statenvergaderingen te verbeteren, zodat volksvertegenwoordigers vrij, veilig en publiek toegankelijk kunnen blijven vergaderen.

Dit bedrag kan door gemeenten en provincies worden ingezet voor aanpassingen van vergaderzalen, verbeterde opvolging bij incidenten en andere veiligheidsmaatregelen. Eind november 2025 start daarnaast het landelijke leernetwerk Veilig Vergaderen, waarin gemeenten, provincies en ondersteunende organisaties kennis en ervaringen delen over veilige, toegankelijke vergaderingen. De eerste groep van 28 deelnemende overheden ontvangt ook een financiële bijdrage voor concrete maatregelen, zoals aanpassingen aan de zaalopstelling of ingangen.

Minister Rijkaart: “Onze volksvertegenwoordigers doen belangrijk werk. Ze staan met hun voeten in de klei en in directe verbinding met de samenleving. Dat moet ook zo blijven. Ze verdienen een omgeving waarin veilig gewerkt kan worden en ze zich vrij kunnen blijven uitspreken“.

Weerbaar bestuur

De opgedane inzichten en praktijkvoorbeelden worden gedeeld, zodat alle overheidsorganisaties hun eigen aanpak kunnen versterken. Het initiatief is onderdeel van het programma weerbaar bestuur en vindt plaats in nauwe samenwerking met het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB), de Vereniging van Griffiers (VvG), StatenlidNu en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. ​