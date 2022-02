CDA-lijsttrekkers voeren campagne #geenhaatinderaad

CDA-lijsttrekkers in 120 gemeenten willen af van de verharding in de gemeentepolitiek. Met het manifest Geen haat in de raad vragen ze daar aandacht voor. Ze hopen zo de ‘Haagse toestanden’ te weren uit de gemeenteraad.

Scheldpartijen, bedreigingen en verdachtmakingen zijn aan de orde van de dag in het debat in politiek Den Haag, stellen de CDA’ers. ‘Elk debat lijkt verder te ontsporen.’ Maar ook in de samenleving is het probleem volgens de lijsttrekkers te merken. ‘De verharding en verhuftering van de samenleving is iets wat ambtenaren, boa’s, politieagenten, GGD-medewerkers, journalisten en vele anderen vrijwel dagelijks ervaren. Zowel op straat als online.’

Goede voorbeeld

Om de polarisatie in de samenleving tegen te gaan, moet de politiek het goede voorbeeld geven, vindt Harmen Krul, lijsttrekker van CDA Den Helder en initiatiefnemer van het manifest. ‘We moeten de (lokale) democratie koesteren. Zij is het fundament van de samenleving. Wij roepen alle andere partijen op om constructief campagne te voeren en zich aan te sluiten bij onze campagne: geen haat in de raad. Ook willen we met deze partijen kijken wat we samen kunnen doen om de verharding en de verhuftering in de samenleving te verminderen.’

Bedreiging

Vorige maand meldden NOS en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden op basis van een onderzoek onder 1626 raadsleden dat 15 procent van hen de afgelopen raadsperiode te maken kreeg met bedreiging of geweld. Dat is drie keer zoveel als bij een vergelijkbare peiling in 2015. Ook zei een kwart van de ondervraagde raadsleden die met bedreiging te maken kregen dat het hun functioneren heeft beïnvloed. In 2015 was dat nog 15 procent.