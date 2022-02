Gemeenten werven nog volop stembureauleden en tellers

Diverse gemeenten zijn nog volop bezig met het werven van mensen die willen helpen in de stemlokalen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart, zo blijkt uit een rondgang van het ANP langs achttien gemeenten. In totaal zijn er ongeveer 70.000 stembureauleden en tellers nodig.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelde campagnemateriaal beschikbaar waarmee gemeenten hun eigen lokale wervingsactie kunnen uitvoeren. Een zogenoemde reservepool die er was tijdens de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar is er dit jaar niet. Vorig jaar leverde een landelijke wervingscampagne al veel extra stembureauleden op. Vrijwilligers die op een stembureau werken krijgen een vergoeding.

Werving rijksambtenaren

De meeste gemeentes dachten begin deze maand genoeg stembureauleden te hebben voor de gemeenteraadsverkiezingen. Sommige waren nog wel op zoek naar leden voor op de reservelijsten. Tien gemeenten hebben inmiddels een verzoek ingediend om toch extra onder de aandacht te worden gebracht voor werving onder rijksambtenaren. Het gaat om Almere, Arnhem, Amstelveen, Helmond, Katwijk, Rotterdam, Schiedam, Soest, Staphorst en Woensdrecht.

Wervingsacties

In Rotterdam zijn 12.000 stembureauleden, tellers en andere medewerkers nodig. ‘Dit is inclusief de mensen voor de centrale telling in Ahoy daags na de verkiezingen en inclusief de reservelijst die we aanleggen.’ Volgens een woordvoerder gaat het vrij goed met de werving. ‘Met nog een maand voor de verkiezingen hebben we nu 80 procent van alle benodigde stembureauleden. We gaan door met werven, want we willen ook de reservelijst vullen zodat we goed voorbereid zijn op eventuele uitval.’

In Helmond lopen er verschillende wervingsacties. ‘Voor het tellen van de vervroegd uitgebrachte stemmen hebben we nog 56 diensten openstaan. Voor woensdag zoeken we nog twaalf stembureauleden en nog 68 tellers,’ aldus een woordvoerder. In Woensdrecht worden voornamelijk nog reserveleden gezocht voor alle drie de dagen waarop gestemd kan worden, verder ontbreken er nog enkele tellers voor de woensdagavond.

Projectleiders

Adviesbureau BMC ondersteunt dit jaar tientallen gemeenten in Nederland in het vinden en trainen van projectleiders voor de verkiezingen. Landelijk is daar bij gemeenten een groot tekort aan, merkt het bureau. ‘Wat ons vorig jaar en dit jaar is opgevallen en dit merken wij ook in de markt bij conculega’s, is dat er een immense schaarste is op het gebied van goede ervaren krachten.’