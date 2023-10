Meerderheid Tweede Kamer voor Spreidingswet

De Tweede Kamer steunt dinsdag een amendement van de SP om bij de spreiding van asielzoekers ook rekening te houden met de sociaal-economische situatie van een gemeente. Daarmee zal de SP voor de spreidingswet stemmen en is er voor de wet een meerderheid in de Tweede Kamer.

De wet van demissionair staatssecretaris Asielzaken Eric van der Burg, moet zorgen voor een eerlijkere verdeling van asielzoekers over gemeenten. De behandeling van de wet is al meerdere keren uitgesteld en aangepast. Zo worden nu onder meer ook aanmeldcentra via de Spreidingswet evenredig over het land verdeeld.

Belangrijk BBB-amendement sneuvelt

Het amendement van de SP was niet het enige. Ook de BBB diende verschillende amendementen in. BBB-voorvrouw Caroline van der Plas had vorige week tijdens het twee dagen durende debat over de politiek gevoelige spreidingswet gezegd dat de partij instemming met de wet zou laten afhangen van steun voor haar amendementen. BBB wil onder meer een jaarlijks maximum van 15.000 asielzoekers, en dat in de wet laten opnemen. Een Kamermeerderheid is daar op tegen. Hierdoor is de verwachting dat de wet alsnog in de Eerste Kamer kan sneuvelen.

Daarnaast wil de BBB via een wijzigingsvoorstel ook in de wet vastleggen dat asielzoekers naar inwonertal over gemeenten worden verdeeld. Dat staat op die manier wel in de Memorie van Toelichting, maar niet in de wettekst zelf. Dit amendement zal naar verwachting wel de steun van de Kamer krijgen.

Meerderheid Eerste Kamer onzeker

De steun van de vierkoppige fractie van BBB is niet doorslaggevend in de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer heeft de partij zestien zetels. Met de tegenstemmen van in ieder geval VVD, PVV, SGP, Forum voor Democratie en JA21 zijn dan 37 van de 75 senatoren tegen de wet.

Van der Burg, wiens eigen VVD ook tegen de wet stemt in de Tweede Kamer, blijft in de tussentijd naarstig op zoek naar extra noodopvang, om de buitenslaaptaferelen van vorig jaar in Ter Apel te vermijden.