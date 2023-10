Regioburgemeesters aan nieuw kabinet: 400 miljoen voor politie

Volgens de regioburgemeesters is er voor de politie 200 miljoen euro direct aan de start van het nieuwe kabinet nodig en in de loop van de 4 jaar daarna nog een 200 miljoen. ‘Wij moeten helaas constateren dat het niet langer vanzelfsprekend is dat de politieorganisatie zich dag en nacht kan blijven inzetten voor veiligheid.’

De regioburgemeesters vertegenwoordigen het gezag op de openbare orde en handhaving. Namens de burgemeesters in hun regio voeren ze overleg met onder meer ministers over het beheer en de taakuitvoering door de politie. De aanbevelingen van de regioburgemeesters en de politie aan de politiek zijn te lezen in het gezamenlijke position paper 2024 -2028: Dichtbij en daadkrachtig.

Belangrijkste boodschappen

Vasthouden aan financiële stabiliteit, voorkomen dat bezuinigingen gedane investeringen terugdraaien en bijblijven met onze maatschappelijk ontwikkelingen op straat en digitaal. Dat zijn de belangrijkste boodschappen in het position paper. Het gaat daarbij volgens de opstellers niet om nieuwe ambities.

Bestaanszekerheid

Veiligheid is volgens de regioburgemeesters een essentieel onderdeel van bestaanszekerheid. De politie zet zich hiervoor in, maar om dit te blijven doen zijn investeringen ter waarde van 400 miljoen euro nodig. ‘Het afgelopen kabinet stak reeds noodzakelijk geld in de politie, waar de organisatie hard mee aan de slag is. Toch is dit niet genoeg voor de komende vier jaren’. Om de basis op orde te krijgen is volgens het position paper stabiel beleid en meerjarige financiële zekerheid nodig én goed werkgeverschap en de aanpak van posttraumatische stressstoornissen (PTSS).

Onderbezetting

Er is 200 miljoen euro direct aan de start van het nieuwe kabinet nodig om acute financiële problematiek op te lossen. Nu kan dat volgens de politie op de korte termijn nog voorkomen worden door incidenteel geld dat overblijft door onderbezetting, te besteden aan structurele tekorten. De onderbezetting is deels ontstaan door (nieuwe) regelgeving rondom personeel, gezondheid en duurzaamheid. Het tekort is ook het gevolg van een jarenlange structurele onbalans tussen (nieuwe) taken enerzijds en capaciteit en middelen anderzijds.

Investeringen

Om als politie gelijke tred te houden met de maatschappelijke ontwikkelingen is in de loop van de komende kabinetsperiode volgens hen nog eens 200 miljoen euro nodig. ‘Met investeringen in meer blauw op straat en online, maar juist ook om de politie mee te laten bewegen in onze steeds digitaler wordende samenleving.’ Zoals in de aanpak van cybercrime. Ook ‘het bestendigen van de aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit’ is volgens politie en regioburgemeesters ‘een noodzakelijke vervolgstap’.