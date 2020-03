Oproep om vijfhonderd vluchtelingenkinderen op te nemen

Vluchtelingenorganisaties roepen Nederlandse gemeenten op om 500 alleenstaande kwetsbare kinderen uit Griekenland op te vangen en dat kenbaar te maken. ‘In onze ogen de enige manier om het kabinet in beweging te krijgen.’

Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children roepen de Nederlandse gemeenten op om zich te verenigen in een ‘Coalition of the Willing’. Dit is in hun ogen ‘de enige manier om het kabinet in beweging te krijgen en ervoor te zorgen dat we 500 kwetsbare vluchtelingenkinderen een veilige plek in Nederland bieden’.

Noodklok

De organisaties vinden dat oók Nederland verantwoordelijkheid moet nemen ten aanzien van de humanitaire crisis op de Griekse eilanden en aan de Griekse grenzen met Turkije. ‘De rechten van vluchtelingen worden op grove wijze en zelfs met intimidatie en geweld geschonden. De situatie wordt elke dag onveiliger en daarom luiden we de noodklok. Om te beginnen moet er per direct een oplossing komen voor kwetsbare kinderen die alleen op de vlucht zijn.’

Duits voorbeeld

Frankrijk, Finland en Portugal hebben onlangs toegezegd om kinderen te accepteren. En burgemeesters in Duitsland hebben hun bereidheid geuit om kinderen vanaf de eilanden over te nemen. De oproep aan gemeentes is om dit Duitse voorbeeld te volgen: ‘toon bereidheid om een deel van deze alleenstaande kwetsbare kinderen op te vangen en maak dit kenbaar,’ aldus de vluchtelingenorganisaties.