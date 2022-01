Bijna evenveel vrouwen als mannen topambtenaar bij gemeenten

Het aantal vrouwen dat als topambtenaar werkt bij grote gemeenten, is bijna net zo hoog als het aantal mannen. Inmiddels wordt 44 procent van de functies in de ambtelijke top ingevuld door een vrouw.

Dit meldt radiozender BNR op basis van onderzoek. Sinds dit jaar is er voor Nederlandse beursgenoteerde bedrijven een ‘vrouwenquotum’ van kracht. Raden van commissarissen moeten daardoor minimaal voor een derde uit vrouwen en minimaal voor een derde uit mannen bestaan. Dat kan betekenen dat de komende jaren voor iedere man die vertrekt uit zo’n raad, een vrouw benoemd dient te worden.

De radiomakers zochten uit hoe dit momenteel bij de 25 grootste gemeenten is gesteld: zouden zij aan de eis voldoen als de nieuwe wet ook voor de ambtelijke top zou gelden? De meeste wel, zo blijkt: 18 van de 25 lokale overheden doorstaan de test. ‘De gemeenten geven hiermee het goede voorbeeld aan beursgenoteerde bedrijven,’ schrijft BNR.

Mannen achterop

Mannen in de top raken hier en daar flink in de minderheid bij gemeenten. Van de vier in Ede zijn er bijvoorbeeld drie vrouw. Daarmee zou de gemeente dan weer niet aan de nieuwe wet voldoen, omdat de drempel van een derde niet wordt gehaald voor de mannelijke collega’s. Zaanstad voldoet daar wel precies aan. Hier zijn drie topambtenaren actief, van wie twee vrouw. Haarlem telt 28 topambtenaren, van wie er 17 vrouwelijk zijn, oftewel ruim 60 procent.

Op de vierde plek komt Utrecht, als eerste van de vier grote steden (G4), met ook zo’n 60 procent vrouwen. Amsterdam en Rotterdam kennen een precies gelijke verdeling over de seksen. In Den Haag is de meerderheid in hoge posities man, ‘maar met 38 procent vrouwen in topfuncties zou de gemeente wel aan het quotum voldoen.’

Achterblijvende gemeenten

Gemeenten met veel minder vrouwen in hoge rangen zijn Almere (27 procent), Dordrecht (20 procent) en Den Bosch (17 procent). Eindhoven, in grootte de vijfde gemeente van het land, zit net onder het quotum dat voor beursgenoteerde bedrijven geldt.

BNR vroeg aan Mariëtte Turkenburg hoe het komt dat de 25 grootste gemeenten het zo goed doen. Zij is voorzitter van Talent naar de Top, een stichting die organisaties helpt meer vrouwen op toonaangevende posities te krijgen. Volgens Turkenburg is de voorbeeldrol onder meer te verklaren door de aandacht bij gemeenten voor de werk-privébalans.

Ook zetten gemeenten vaak streefcijfers in. Dat zorgt volgens haar voor aandacht. Ze noemt Utrecht als goed voorbeeld., waar voormalig burgemeester Jan van Zanen een belangrijke rol in zou hebben gespeeld.