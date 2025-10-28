Huishoudelijk afval stijgt opnieuw

In 2024 is de hoeveelheid huishoudelijk afval in Nederland opnieuw gestegen: gemeenten zamelden gezamenlijk bijna 8,2 miljard kilogram in, wat neerkomt op gemiddeld 456 kilogram per inwoner, vier kilo meer dan het jaar ervoor.

Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral restafval (179 kilogram per inwoner) en groente-, fruit- en tuinafval (gft, 91,7 kilogram per inwoner) vormen de grootste afvalstromen. De groei in restafval hangt samen met het feit dat steeds meer gemeenten kiezen voor het volledig of gedeeltelijk nascheiden van afval, wat invloed heeft op de hoeveelheid apart ingezameld afval.​

Papier en karton

Papier en karton laten een dalende trend zien: door digitalisering werd in 2024 nog slechts 39,7 kilogram per inwoner ingezameld, iets minder dan in 2023. De Waddeneilanden, met name Schiermonnikoog, Vlieland en Ameland, halen relatief veel papier en karton op, terwijl Rotterdam, Den Haag en Texel juist tot de laagste inzamelaars behoren. Bij gft-afval zijn de verschillen tussen gemeenten groot: Westerveld, Ameland en Land van Cuijk zamelen het meest in, Rotterdam, Den Haag en Amsterdam het minst. Sommige gemeenten op de Waddeneilanden halen geen gft apart op, wat de cijfers beïnvloedt.​

Houtafval

Een opvallende stijging is te zien bij houtafval: in 2024 werd 28 kilogram per inwoner ingezameld, tegen 25 kilogram in het jaar daarvoor. Vooral Zeeland en Fryslân zamelden bovengemiddeld veel houtafval in, respectievelijk 56 en 48 kilogram per inwoner, terwijl Overijssel en Gelderland juist aan de onderkant van de ranglijst staan. De gemeente Lopik spant landelijk de kroon met de hoogste inzameling per inwoner, terwijl in Staphorst, Lingewaard en Voorst de laagste hoeveelheden werden geregistreerd. In een aantal gemeenten wordt hout überhaupt niet gescheiden ingezameld, zoals in Ermelo, Nunspeet, Rozendaal en Terschelling.​

Sinds 2007 bestaat de mogelijkheid om wegwerpluiers gescheiden te verzamelen, met het oog op recycling van de grondstoffen. Dit wordt in 2024 inmiddels in 119 gemeenten gedaan, goed voor 1,2 kilogram per inwoner. Noord-Brabant en Gelderland zamelen het meeste luiers in (respectievelijk 3,4 en 3,2 kilogram per inwoner), terwijl Noord- en Zuid-Holland achterblijven met 0,2 en 0,1 kilogram per inwoner. In Fryslân worden luiers niet apart ingezameld voor zover bekend bij CBS. Berkelland, Baarle-Nassau en Nederweert zijn koplopers in het gescheiden inzamelen van luiers, terwijl Arnhem, Edam-Volendam en Noordwijk het minst inzamelen