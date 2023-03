Amsterdam checkt tuinen gratis op lood

De gemeente Amsterdam biedt inwoners met een tuin een gratis bodemcheck aan om te meten hoeveel lood zich er bevindt. Dit is de volgende stap in de hoofdstedelijke aanpak van lood. Andere gemeenten gingen de hoofdstad al voor.

Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in 2015 bleek dat lood in de bodem een groter risico vormt dan gedacht. Als kinderen het materiaal binnen krijgen kan dat slecht zijn voor hun leervermogen. Zij krijgen het materiaal bijvoorbeeld binnen via aarde bij het spelen.

Check op lood in de bodem

In de gemeente Amsterdam komt het materiaal op verschillende plekken voor. Honderden panden, zoals schoolgebouwen en gemeentelijke gebouwen, zijn al onderzocht op loden leidingen en waar nodig gesaneerd. Ook hield de stad al huisbezoeken om dit type leidingen op te sporen. Inmiddels zijn ook alle openbare speelplekken, kinderboerderijen, schooltuinen en speelplaatsen van basisscholen en kinderdagverblijven in de stad onderzocht en waar nodig schoongemaakt, zo schrijft de gemeente. Dat gebeurde ook onder meer in Utrecht en Schiedam.

Uitnodiging voor een controle

Daarom zijn nu de tuinen aan de beurt en start Amsterdam met de ‘lood in de bodem-check’. Amsterdammers met een tuin krijgen een gratis bodemcheck. Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging per wijk om hun tuin te laten controleren of kunnen de check zelf aanvragen. Een loodadviseur komt daarna langs met een grondboor en neemt een paar monsters op verschillende plekken in de tuin. De adviseur meet het loodgehalte hiervan en de uitslag volgt direct. Binnen een half uur weet de eigenaar hoeveel lood er in de tuin zit en ontvangt tips en advies op maat.

Andere gemeenten

Vorig jaar begon De Ronde Venen met een grootschalig onderzoek naar lood in tuinen. Zaanstad bood in 2016 al gratis tuinonderzoek aan in het kader van het project Zaans lood. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten saneerde de gemeente de grond bij ernstige vervuiling. Bewoners kregen een geldbedrag om hun tuin opnieuw in te richten. Inwoners konden ook een subsidie aanvragen om hun tuin zelf te saneren.

Rotterdam voerde tussen 2016 en 2012 onderzoek uit naar lood in de bodem. Inwoners kunnen via de adres-checker zien hoeveel lood er in de grond op hun adres is gevonden.

Aanpak van lood

De hoofdstad startte in september 2022 met de loodaanpak. Deze duurt naar verwachting tot eind 2026. De meeste bewoners van stadsdeel West zijn uitgenodigd. Inmiddels meldden 670 bewoners zich aan en 400 tuinen zijn onderzocht. Hiervan bevatte 68 tuinen (te veel) lood. Het meeste lood in de Amsterdamse bodem bevindt zich in vooroorlogse wijken en in (voormalige) industriegebieden. De vervuiling is voor een deel in kaart gebracht.