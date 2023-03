Gouda is een voedselrijke thuishaven voor de wilde bij

Gouda is de Bijvriendelijkste Gemeente van 2023. De Zuid-Hollandse gemeente ontving de prijs van Nederland Zoemt vooral vanwege het maaibeleid. Daarnaast was er lof voor de wijze waarop Gouda samen met de inwoners er een veilige en voedselrijke thuishaven voor wilde bijen van probeert te maken.

Bij-vriendelijke bermen, bomen en buurten: de gemeente Gouda is goed bezig, aldus de jury van Nederland Zoemt, een project waarbij IVN Natuureducatie en Natuur & Milieu samenwerken. Meer dan zestig procent van het totaal aantal bomen in de gemeente is bij-vriendelijk en er zijn veel nestelplekken in de buurt van bloemrijke gebieden. Als prijs ontving de gemeente een insectenhotel, bloembollen, bij-vriendelijke planten en ecologisch advies.

Goed maaibeheer

De jury roemt Gouda om haar maaibeheer. Er wordt namelijk vaak pas na de bloei gemaaid, zodat er geen voedsel voor de bijen verdwijnt. Ook wordt niet alles in één keer gemaaid en het maaisel blijft nog een aantal dagen liggen. Zo kunnen de insecten rustig verhuizen.

Daarnaast zetten steeds meer inwoners uit Gouda zich in voor wilde bijen. ‘Het is echt een gemeenschappelijke prijs,’ zo schrijft de gemeente. ‘Meerdere afdelingen van de gemeente, onze stadsecoloog en de lokale IVN zijn erbij betrokken. Wij kunnen dit als gemeente bovendien niet zonder onze inwoners. Gouwenaars zetten zich in voor wilde bijen en een groenere stad. Zo zijn er speciale tuinambassadeurs opgeleid en adopteerden al 400 buurtbewoners stukjes openbaar groen.’

Prijswinnend beleid

De aanpak van Gouda won eerder al andere prijzen, zoals de Gemeentelijke Natuurprijs van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Gouden Kikker voor ecologische oevers. Ook de betrokken stadsecoloog werd in 2020 al uitgeroepen tot Bovenste Beste Bermbeheerder van Nederland.



De komende jaren blijft Gouda flink aan de weg timmeren als het gaat om groen. ‘We verdubbelen onze inspanningen op het gebied van groen. Zo maken we Gouda steeds meer klimaatbestendig. Ook maken we extra vierkante meters groen in de stad voor meer verschillende planten en diersoorten. Deze ambities staan ook aangegeven in ons bestuursakoord Geef Gouda door,’ aldus de gemeente.

Voorgangers

Afgelopen jaar kreeg Arnhem de eretitel, vooral omdat de stad zich samen met de inwoners inzet om een veilige en voedselrijke thuishaven te creëren voor wilde bijen. De gemeente Zuidplas won in 2021 de prijs en het jaar daarvoor ging Utrecht er met de titel vandoor. De Domstad kon toen op veel lof rekenen vanwege de integrale aanpak. Er werd zelfs een groenadviseur aangenomen, die in verschillende ruimtelijke projecten bij-vriendelijke adviezen geeft. In deze aflevering van de rubriek Goed voorbeeld vertelt Utrecht over die aanpak.

Nut en noodzaak van bijen

Tussen grote thema’s als klimaatverandering en de asielcrisis lijkt een bij-vriendelijke aanpak in de gemeente wellicht van ondergeschikt belang. Toch is de inzet om wilde bijen ook in de stad een plek te bieden nodig. Van alle soorten wilde bijen, zo’n 358, wordt de helft bedreigd. Bijvoorbeeld door intensieve landbouwmethoden, bestrijdingsmiddelen, verstening en traditioneel groenbeheer. Dat kan grote gevolgen hebben voor de natuur en de mensen, omdat de groei van ongeveer tachtig procent van de groenten, fruit en andere eetbare gewassen afhankelijk is van bijen.