Groene lente-initiatieven in de openbare ruimte

Het is weer zomertijd, bloembollen komen op, en ook in gemeenteland ontkiemen volop groene initiatieven. Een greep uit de voorbeelden.

Het weer werkt nog niet écht mee. Maar het voorjaar is begonnen en straks gaat iedereen weer meer naar buiten. Zo hebben gemeenten tal van groene initiatieven in de openbare ruimte op de agenda. Een aantal voorbeelden.

Recordaantal tegelwippers

Het NK Tegelwippen is weer van de partij dit jaar. Doel hiervan is het vervangen van stoeptegels, klinkers en onderhoudsarme tuinen door groen. Tot 31 oktober gaan gemeenten de strijd aan met elkaar om zoveel mogelijk ’tegels te lichten’. Er doen deze editie 150 gemeenten mee, een recordaantal.

Het kampioenschap begon in 2020 met slechts twee deelnemende gemeenten. In 2023 wordt de tegelwipwedstrijd voor het eerst ook in België gehouden.

55 voetbalvelden

Vorig jaar was de populariteit in eigen land al sterk toegenomen: ruim 135 gemeenten wipten 2,8 miljoen tegels. Meerdere gemeenten pakten in drie klassementen de winst. Vanaf het begin zijn er nu ruim 4,3 miljoen verwijderde tegels gemeld via de website van het NK. De oppervlakte daarvan beslaat ongeveer 55 voetbalvelden.

Ook dit jaar worden miljoenen tegels vervangen door gras, bloemperken, bomen en geveltuinen, zo is de verwachting. De wedstrijd heeft een ludiek karakter, maar de redenen voor het initiatief zijn serieus. Zo is ruim een derde van de Nederlandse tuinen voor minimaal de helft betegeld. Meer groen kan de overlast door klimaatverandering, bijvoorbeeld extreme neerslag, beperken.

Tegeltaxi

Een aantal gemeenten komt met andere initiatieven om tuinen te vergroenen. Zo rijdt in Amsterdam de Tegeltaxi die inwoners kunnen bellen voor het ophalen van gewipte tegels. Ook zijn er subsidies voor de aanschaf van planten en sommige gemeenten zorgen ervoor dat je gratis een geveltuintje kunt aanleggen.

Run op de regenton

In de gemeente Bergeijk kunnen inwoners een gratis regenton aanvragen. De gemeente organiseerde deze actie vorig jaar ook, in het kader van de Nationale Klimaatweek. Het bleek een flink succes: binnen vijf minuten waren alle honderd regentonnen gereserveerd. Vandaar dat de gemeente dit jaar een vervolg geeft aan de actie. Deze keer worden 240 tonnen verloot.

Gratis compost

Op zaterdag 25 maart deelden veel gemeenten gratis compost uit, bijvoorbeeld Haarlem en Zandvoort. Daarmee worden inwoners bedankt voor hun inspanning om groente-, fruit- en tuinafval (gft) gescheiden aan te leveren. Ook kunnen zij zo kennismaken met compost als bodemverbeteraar.

In Lelystad moest je zelf een schep meenemen, en een emmer of aanhangwagen.

Groene buurtinitiatieven

Er zijn ook groene buurtinitiatieven, die bewoners helpen hun eigen tuin, straat of wijk groener te maken. In Amsterdam is er de actie Onze Straat. Hierbij gaan vrijwilligers, bewoners en organisaties uit de buurt samen aan de slag. Hun straat wordt groener en er is daarnaast ruimte voor contact met elkaar. Bij de actie delen experts tips uit, bijvoorbeeld over de afvoer van regenwater of het gebruik van planten.

Inwoners van Venray die een vernieuwend, duurzaam idee hebben, kunnen een bijdrage van 1000 euro aanvragen om dat uit te voeren. Met deze subsidieregeling wil de gemeente inwoners stimuleren in actie te komen voor een groener Venray. In aanmerking komen ideeën met een innovatief karakter.

Denk aan plannen voor het tegengaan van voedselverspilling, het opruimen van zwerfafval, delen of hergebruiken van spullen, en een initiatief voor energiebesparing.