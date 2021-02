Meer geld voor kleine isolatiemaatregelen

Meer huurders en huiseigenaren kunnen hun woning verduurzamen, nu gemeenten extra geld beschikbaar krijgen van het Rijk. In korte tijd blijkt de regeling hiervoor zo populair, dat de minister de pot nu heeft bijgevuld. Intussen hebben meer dan 300 gemeenten projecten ingediend.

Demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft hiervoor de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW) met 30 miljoen euro opgehoogd naar 100 miljoen euro. Vanaf half november 2020 kunnen gemeenten aanspraak maken op de RREW. Met deze subsidie kunnen ze huurders en huiseigenaren stimuleren om kleine energiebesparende maatregelen in hun woning te nemen. De RREW is eenmalig en een gemeente moet het voor minstens 1000 woningen tegelijk aanvragen. Er mag daarbij samengewerkt worden met andere gemeenten. Per woning is maximaal 100 euro beschikbaar.

Populair

In korte tijd blijkt de regeling zo populair, dat de minister de pot nu heeft bijgevuld. Intussen hebben meer dan 300 gemeenten projecten ingediend, om de huizen van huurders en woningeigenaren zuiniger te maken. De extra miljoenen zijn bestemd voor reeds ingediende gemeentelijke aanvragen. Hierdoor kunnen straks nog eens 60 gemeenten hun inwoners helpen hun huis te verduurzamen. In totaal kan hiermee in ruim één miljoen woningen op energie worden bezuinigd.

Half maart publiceert de RVO een lijst met gemeenten die een uitkering ontvangen inclusief de verleende bedragen. De projecten moeten uiterlijk 31 juli 2022 afgerond zijn.

‘Deze regelgeving is dubbel doeltreffend’, aldus Ollongren. ‘Ten eerste zorgen kleine veranderingen in huis ervoor dat bewoners een lagere energierekening krijgen. Ten tweede is dit voor veel huurders en woningbezitters een eerste stap op weg naar verdere verduurzaming van het huis.’

Ook huurders komen aan bod

De RREW is een succesvol vervolg op de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE), waar 220 gemeenten aan deelnemen. Nieuw bij de RREW is dat minstens de helft van het aantal woningen waar subsidie voor wordt aangevraagd, huurwoningen moeten zijn. De RRE is geoormerkt voor huiseigenaren. Uit een inventarisatie van de RREW-aanvragen blijkt dat ongeveer 60 procent naar verduurzaming van huurwoningen gaat.

Vervolgstappen

Gemeenten zetten met de regeling projecten op voor huiseigenaren en huurders. Die kunnen met de subsidie kleine energiebesparende maatregelen nemen in hun huis. Dat kan gaan om het beter inregelen van de cv-installatie of het aanbrengen van radiatorfolie, tochtstrippen en het plaatsen van ledlampen. De gemeenten gebruiken de regeling ook om hun inwoners advies te geven over andere – meer kostbare – energiebesparende maatregelen.

Het is volgens het ministerie belangrijk dat het niet blijft bij de folie- en tochtstrippen. Huiseigenaren en huurders moeten ook vervolgstappen gaan zetten met andere isolatiemaatregelen. De RREW biedt gemeenten daarom de kans samen met burgers en andere partijen, zoals lokale energiecoöperaties of woningcorporaties, actief aan de slag te gaan met verduurzaming van de woningen in hun gemeente.