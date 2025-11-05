Verdubbeling aardgasvrije woningen, maar hybride warmtepomp domineert

Nederland heeft inmiddels bijna 1,5 miljoen woningen die aardgasvrij zijn en 2,6 miljoen huizen met een warmtepomp.

Dat concludeert kennisinstituut Duurzaam Gebouwd in het rapport ‘Op weg naar CO2-neutraal’. De energietransitie krijgt duidelijk vaart, maar uit de cijfers blijkt ook dat de meeste warmtepompen hybride zijn: van de 2,6 miljoen apparaten zijn er 1,2 miljoen hybride installaties. Deze systemen gebruiken naast elektriciteit nog steeds aardgas voor piekverbruik, wat betekent dat veel woningen vóór 2050 opnieuw moeten worden aangepast om volledig fossielvrij te worden.

Kostbaar

Het rapport waarschuwt dat hybride warmtepompen op korte termijn bijdragen aan lagere CO2-uitstoot, maar op de lange termijn kostbaar zijn. Omdat deze installaties uiteindelijk moeten worden vervangen of aangepast, zijn consumenten dubbel geld kwijt: eerst voor een tussenoplossing, daarna voor een definitieve overstap. Dit leidt volgens Duurzaam Gebouwd tot hogere kosten, grotere druk op de arbeidsmarkt door schaarste aan vakmensen en vertraging van echte verduurzaming.

Tempo blijft achter

Er zijn wel positieve ontwikkelingen zichtbaar. In twee jaar tijd verdubbelde het aantal aardgasvrije woningen bijna: van 821.000 in 2023 naar 1,49 miljoen in 2025. Het aandeel huizen met energielabel E, F of G daalde naar 12,2 procent. Toch blijft het tempo van verduurzaming achter bij wat nodig is om in 2050 een CO2-neutrale gebouwde omgeving te realiseren. Met name in bestaande woningen is de overstap naar volledig duurzame installaties nog vaak een uitdaging.

Het rapport wijst op de noodzaak van structurele en integrale oplossingen en agendeert concrete routes richting verduurzaming. Ook de utiliteitsbouw (zoals kantoren en bedrijfsgebouwen) krijgt veel aandacht: 81,9 procent van de kantoren voldoet inmiddels aan de label-C-verplichting. In het onderzoek worden brede thema’s meegenomen, van energiegebruik en circulariteit tot klimaatadaptatie en sociale aspecten. Daarmee ontstaat een compleet beeld van de transitieopgave in de gebouwde omgeving.

‘Op weg naar CO2-neutraal’ vormt het startschot voor de Klimaattop Gebouwde Omgeving 2025, waar publieke en private partijen samenwerken aan versnelling en opschaling van bewezen oplossingen.