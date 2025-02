Amsterdam niet volledig aardgasvrij in 2040

Heeft u ook goede voornemens voor 2025? Stoppen met roken? Iets minder drinken? Of toch meer sporten? In het openbaar bestuur zou een mooi voornemen zijn om het langetermijnperspectief meer in het oog te houden. Veel beslissingen in het openbaar bestuur hebben een grote impact op hoe de toekomst eruit gaat zien. Het nemen van... lees verder