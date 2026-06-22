Verlenging overgangsregeling voor emissieklasse 6-bestelauto’s in nul-emissiezones

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan een wijziging van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990). De voorgestelde wijziging betreft een verlenging van de overgangsregeling voor bestelauto’s met emissieklasse 6 en een Datum Eerste Toelating (DET) van vóór 2025.

Met deze aanpassing mogen deze bestelauto’s een jaar langer gebruikmaken van de overgangsregeling voor nul-emissiezones. De einddatum verschuift daarmee van 31 december 2027 naar 31 december 2028.

De verlenging moet ondernemers meer tijd geven om zich voor te bereiden op de invoering van nul-emissiezones. Deze zones zijn bedoeld om stadslogistiek stapsgewijs uitstootvrij te maken. Daarom mogen nieuwe bestel- en vrachtauto’s alleen nog toegang krijgen als zij geen uitstoot veroorzaken.

Voor bestaande voertuigen gelden overgangsregelingen. Hierdoor verdwijnen de oudste en meest vervuilende voertuigen als eerste uit de nul-emissiezones. De verlenging heeft betrekking op bestelauto’s met emissieklasse 6, de grootste én minst vervuilende groep binnen het huidige bestelautopark.

Reageren is mogelijk tot en met 13 augustus 2026 reageren op het voorstel en de bijbehorende toelichting.