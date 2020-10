Zero emissie zone vier jaar voor invoering aankondigen

Steden kunnen vanaf 2025 een zero emissie zone invoeren, voor bestelbussen en vrachtwagens zonder uitlaatgassen. Die moeten ze wel minimaal vier jaar van tevoren aankondigen. Ondernemers met een fossiele bestelbus of vrachtwagen krijgen, mede door de coronacrisis, wat langer een ontheffing voor die zone. In 2027 eindigt de overgangsfase voor bestelauto’s en eind 2029 voor vrachtwagens.

Vanaf 1 januari 2025 kunnen gemeenten een zero emissie zone invoeren. Hier mogen alleen voertuigen in die op elektriciteit of waterstof rijden. Over de invulling van dit onderdeel uit het Klimaatakkoord zijn nu afspraken gemaakt. Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) bereikte met partijen uit de transportsector, ondernemersverenigingen en gemeenten een akkoord. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Deze landelijke afspraken gelden voor de introductie van iedere zone:

Gemeenten kondigen minimaal vier jaar voor de invoering de ligging en omvang van de zero emissie zone aan. Nieuwe bestel- of vrachtwagens die na 2025 op kenteken gezet worden, moeten emissieloos rijden om in deze stadscentra te komen. Alle bestel- en vrachtauto’s die rondrijden in de zero emissie zone moeten vanaf 1 januari 2030 emissieloos zijn.

Overgangsregeling

Ondernemers die in zo’n zone moeten zijn krijgen via een landelijke overgangsregeling de mogelijkheid over te stappen op een uitstootvrije bestelbus of vrachtwagen. Bij de inrichting van de overgangsregeling is rekening gehouden met de gevolgen van de coronacrisis. Samen met MKB Nederland, Evofenedex en enkele gemeenten is besloten dat bestelauto’s met minimaal Euroklasse 5 tot en met 31 december 2026 onbeperkt toegang hebben tot de zero emissie zones, bestelauto’s met minimaal Euroklasse 6 tot en met 31 december 2027.

Ontheffing

Van Veldhoven heeft met gemeenten afgesproken dat zij, ‘als sluitstuk van het systeem’, lokaal aanvullend maatwerk kunnen leveren. Dit met een ontheffing op grond van een hardheidsclausule. Particulieren met een bestelbus of vrachtauto kunnen een ontheffing krijgen bij de gemeente. Dat geldt ook voor bepaalde categorieën voertuigen waarvoor nog geen goed emissieloos alternatief beschikbaar is.

‘Daar waar het de bevoegdheid van gemeenten betreft om lokaal maatwerk te leveren, zal ik erop aandringen dat zij onderling afspraken maken dat gelijke gevallen in de verschillende zero-emissiezones ook gelijk behandeld worden,’ schrijft Van Veldhoven. ‘Dit om willekeur te voorkomen en de eenduidigheid voor de weggebruiker te bevorderen.’