Lokaal, collectief en betaalbaar van het gas af; hoe doe je dat?

In Nederland staan we voor een flinke opgave. De CO₂-uitstoot moet omlaag. Gemeenten hebben hierin een sleutelrol gekregen. Hoe pak je dat aan? Hoe voorkom je een flop, en hoe krijg je de eindgebruiker enthousiast? Begrip is het sleutelwoord.

Als iedereen in een dichtbevolkte woonwijk op eigen houtje van het gas af gaat, ontstaat er een ratjetoe aan oplossingen en stuit je op problemen. Wet- en regelgeving maakt het op veel plekken namelijk onmogelijk om huishoudens separaat van het gas af te koppelen. Stapt men massaal over op houtpelletkachels, dan krijg je te maken met fijnstofproblemen. En allemaal individuele lucht-waterwarmtepompen in de achtertuin leidt tot geluidsoverlast. Een bepaalde mate van collectiviteit is daarom meestal wenselijk, ook om de warmtebronnen die aanwezig zijn, zoals waterplassen en bodemwarmte, optimaal te benutten. Warmtebedrijf Eteck voorziet dan ook een grote verschuiving in de warmtetransitie, van individuele naar collectieve projecten.

Lokale collectieve transities naar aardgasvrij kunnen voor veel wijken en gebouwen de oplossing zijn. Om die transities succesvol te maken is ‘begrip’ het sleutelwoord. Want als je het geheel écht begrijpt, kan je pas aan de slag met het aardgasvrij maken van bestaande bouw.

Begrip van de techniek

In de praktijk blijkt dat makkelijker gezegd dan gedaan. Er komen uitdagingen kijken bij het aardgasvrij maken van bestaande bouw, zoals de juiste integratie van de technologie en het betaalbaar houden van de warmtevoorziening. Niet verwonderlijk dus dat het in het verleden al een aantal keer fout ging bij verschillende partijen. Het lag dan meestal niet aan de techniek, maar de toepassing en integratie ervan. Duurzame warmteoplossingen zoals warmtepompen en WKO-installaties zijn in principe robuuste en betrouwbare technologieën, waarmee de transitie naar aardgasvrij prima gemaakt kan worden. Maar om een techniek tot zijn recht te laten komen, moet je hem eerst volledig begrijpen, om hem vervolgens correct te implementeren.

Een warmtepomp komt bijvoorbeeld alleen goed tot zijn recht als een woning voldoende geïsoleerd is. Anders verliest de woning zijn warmte te snel en daar kan een warmtepomp, in tegenstelling tot een cv-ketel op aardgas, niet tegenop stoken. Alles hangt met elkaar samen en beïnvloedt elkaar. Eteck vindt het belangrijk dat gemeenten dat goed begrijpen. Als je snapt hoe je een techniek in een totaalplaatje integreert, kan het niet fout gaan.

Begrip van de opdrachtgever en situatie

Naast begrip van de techniek is het voor een warmtebedrijf essentieel om de vraag van de opdrachtgever te begrijpen. Als een opdrachtgever bij Eteck aangeeft dat hij een wijk of gebouw aardgasvrij wil maken, wordt er altijd doorgevraagd, want waarom en waarom juist nu en tegen welke kosten? Elkaar begrijpen en dezelfde verwachtingen hebben is de eerste stap.

Hierdoor voorkom je verrassingen en het stelt warmtebedrijven in staat om de situatie zó te begrijpen, dat die optimaal benut kan worden en de meest geschikte lokale, collectieve warmteoplossing bepaald kan worden. Een recent project van Eteck illustreert dat: het warmtebedrijf heeft dit jaar de Kennedyflat in Egmond aan Zee aardgasvrij gemaakt, een appartementencomplex met koopwoningen uit 1965.

Door de situatie daar allereerst zo goed mogelijk in kaart te brengen en de wensen van de VVE daar direct in mee te nemen. Kon Eteck de meest geschikte warmteoplossing bepalen. En dat is op dit project een andere oplossing dan wat Eteck bij een ander vraagstuk adviseert.

Begrip van de eindklant

Ook in de omgang met de eindklant is begrip het sleutelwoord. Je komt bij mensen achter de voordeur en dat heeft impact. Eteck zet dan ook maximaal in op betrokkenheid van bewoners. Vooraf duidelijke informatievoorziening, begrip tonen voor de situatie van de bewoner én gedurende de werkzaamheden updates geven en bereikbaar zijn, is cruciaal. Gelukkig zien ook de opdrachtgevers van Eteck daar steeds meer het belang van in. De manier waarop je bewoners informeert, draagt bij aan begrip. Daarmee creëer je weer draagvlak voor de verandering van een individuele warmtevoorziening naar een collectieve.

Ook in uw gemeente van het gas af?

Met meer dan 250 projecten en 65.000 aansluitingen onder contract, heeft Eteck de ervaring om ook uw gemeente duurzaam te verwarmen. Om de warmtetransitie te versnellen delen zij hun kennis van 20 jaar ervaring, omdat zij geloven dat de warmtetransitie haalbaar is als er slimme keuzes worden gemaakt.

Deelnemen aan een kennissessie? Klik hier voor meer informatie en inschrijven.

Meer weten over Eteck en hoe zij gemeenten helpen in de warmtetransitie? Lees hier meer.