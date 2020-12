Deze week is de City Deal ‘Ruimte voor Lopen’ gestart. Verschillende gemeenten gaan samen met de rijksoverheid en maatschappelijke partijen experimenteren met loopbeleid in een stedelijke omgeving. Dit om te zorgen dat voetgangers meer ruimte en mogelijkheden krijgen.

De City Deal Ruimte voor Lopen heeft als doel om lopen te stimuleren, drempels weg te nemen en steden meer ‘loopvriendelijk’ te maken. Lopen is tenslotte gezond voor lichaam en geest. Dankzij de coronacrisis, waardoor meer mensen vaker een blokje omgaan, zijn knelpunten zichtbaarder geworden. Het is niet overal even fijn en veilig wandelen. In de openbare ruimte lijken voetgangers vaak het onderspit te delven ten opzichte van ander verkeer.

Loopvriendelijke omgeving creëren

Verschillende partijen ondertekenden de deal en zetten zich de aankomende vier jaar gezamenlijk in om voorwaarden voor de ‘ideale voetgangersstad’ te creëren. De gemeenten Zwolle, Amsterdam, Leeuwarden, Rotterdam, Nijmegen, Tilburg en Groningen committeerden zich. Ook andere overheden, zoals Provincie Fryslân en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, doen mee. Net als verschillende maatschappelijke en private partijen. Denk aan Staatsbosbeheer, Platform31 en Koninklijke Wandelbond Nederland. De partijen onderzoeken ook de samenhang tussen een loopvriendelijke omgeving en vraagstukken als mobiliteit, gezondheid, groen in de stad, openbare ruimte en veiligheid.

Delen van kennis

De City Deal loopt vier jaar en zorgt voor experimenteerruimte. De inzichten die dit geeft, kan input zijn voor nieuw landelijk of stedelijk beleid. De Rotterdamse wethouder Judith Bokhove van Mobiliteit ondertekende de deal ook: ‘Lopen heeft lange tijd weinig aandacht gekregen. In Rotterdam was er vooral rondom projecten wel aandacht voor lopen, zoals bij de herinrichting van de Coolsingel. Onlangs hebben we een bredere visie vastgesteld met Rotterdam Loopt 2025. Voetgangers nemen een belangrijke plek in de stad in. Zij weten of een stad toegankelijk, gastvrij, veilig en schoon is. En ze helpen ons aan te wijzen wat er beter kan. Die kennis hoop ik te kunnen delen met de partners in de City Deal.’

Belangrijke impuls voor lopen

Recent werd ook de Agenda Ruimte voor Lopen: Flinke Stappen Vooruit gelanceerd door het Platform Ruimte voor Lopen, mede-initiatiefnemer van de City Deal. De agenda verheldert de ambities en geeft richting aan de gezamenlijke inspanning die de komende jaren nodig is. Met de start van de City Deal en de lancering van de agenda krijgt lopen een belangrijke impuls.