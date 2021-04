Gezocht: duizenden kinderfietsen

Niet voor elk kind is een eigen fiets vanzelfsprekend. Terwijl meters maken in het verkeer juist zo belangrijk is om te leren hoe je veilig van a naar b komt. Verschillende gemeenten houden daarom lokale inleveracties voor kinderfietsen in samenwerking met de ANWB.

Afgelopen week lieten de gemeenten Rotterdam en Den Haag weten mee te doen aan het ANWB Kinderfietsenplan en een inleveractie te starten voor kinderfietsen. De gemeenten vragen inwoners die een kinderfiets over hebben deze in te leveren bij een van de inzamelpunten in de stad. Denk hierbij aan een fietsenzaak, werkplaats, kringlooporganisatie of particulier adres. Alle tweewielers krijgen een kwaliteitscheck en opknapbeurt. Wie het vanwege zijn of haar financiële situatie lastig heeft om aan een kinderfiets te komen, kan zich voor zo’n tweewieler aanmelden. Via partners, zoals Stichting Leergeld, komen de fietsen op de juiste plek terecht.

‘Fiets is meer dan vervoermiddel’

Naast Rotterdam en Den Haag maken gemeenten als Zwolle, Leeuwarden, Tilburg en Alkmaar zich op deze manier hard voor het inzamelen van de kinderfietsen.

‘Een fiets is meer dan een vervoermiddel,’ zo schrijft de ANWB die sinds 2015 actie hiervoor voert. ‘Helaas is het aanschaffen van een fiets voor een op de negen kinderen – en in grote steden zelfs een op vijf kinderen – vaak een te dure, onmogelijke uitgave.’

Gemeentelijk netwerk essentieel

De kracht zit volgens de ANWB in een lokale aanpak waarbij de samenwerking met en het netwerk van de gemeente essentieel is. Ouders met een kleine portemonnee kunnen zo hun zoon of dochter toch voorzien van een fiets. De kinderen leren hoe ze zich veilig in het verkeer bewegen en met een eigen fiets kun je makkelijker meedoen in de maatschappij.

Hergebruik van fietsen is daarbij goed voor de circulaire economie en het creëert werkgelegenheid voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De fietsen worden bijvoorbeeld ingezameld en opgeknapt met behulp van vrijwilligers en sociale werkplaatsen.

Stappenplan kinderfietsen

De ANWB stelde een stappenplan op voor gemeenten die ook willen meedoen. Met aandacht voor databronnen die je bijvoorbeeld kunt gebruiken om het aantal fietsen te inventariseren en informatie over de aangewezen loketten om de fietsen toe te kennen. In de handreiking staan ook ‘tips en tricks’.

Het is bijvoorbeeld handig te inventariseren of er al initiatieven zijn, om mogelijk bij aan te sluiten. En om naast verkeer en mobiliteit andere domeinen in de gemeente te betrekken, zoals duurzaamheid, werkgelegenheid, onderwijs, gezondheid en sociale zaken. Ook zijn er manieren om te zorgen dat de fietsen ‘in het systeem blijven’, zoals door bruikleenovereenkomst.