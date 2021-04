Home-Start coördinator uitgenodigd bij werkoverleg jeugdzorg

Formele hulp is niet altijd het passende antwoord op vragen van ouders. Alledaagse opvoedproblemen kunnen klein blijven met informele vroegtijdige steun van ervaren vrijwilligers. Zij zijn voor dit werk getraind door professionele coördinatoren. We gaan naar Groningen voor een case uit de praktijk van Home-Start.

‘Voor gezinnen die geen echt formele hulpverlening nodig hebben en die je wel een steuntje in de rug gunt, zoek je een andere vorm van steun,’ vertelt Bianca Klaver, sinds vijf jaar jeugdverpleegkundige bij GGD Groningen. ‘We hadden al over de informele opvoedsteun door vrijwilligers gehoord, want mensen in de buurt vertelden erover.’

Ouders verbinden

‘Bijna twee jaar geleden hebben we daarom de Home-Start coördinator van Groningen, Wytske Draaisma, uitgenodigd voor het werkoverleg van ons JGZ team. Haar uitleg maakte veel duidelijk en ook het persoonlijke contact was meteen goed,’ zegt Bianca. Home-Start vrijwilligers zijn geen hulpverleners, waardoor het contact met de ouders heel laagdrempelig is en informeel blijft. ‘Dat is wat we zochten,’ legt Bianca uit.

‘Hun steun werkt voor ouders normaliserend. De lading van formele hulp is eraf als ouders aangeven: “oké, zo’n vorm van steun, dat willen we wel”. In de praktijk blijkt dat steun vlot kan worden geregeld. Er wordt goed op gelet dat het klikt tussen de ouder en de vrijwilliger, ook nadat de koppeling is gemaakt.’

Langer steun bieden

Klaver geeft een voorbeeld uit de praktijk. ‘Via de school waar ik als jeugdverpleegkundige werk, kwam de vraag over een alleenstaande moeder die uit het buitenland kwam. Ze kende wel wat mensen, maar het netwerk is niet erg groot. Haar zoontje van ruim vier jaar moet duidelijk zijn energie kwijt en loopt aldoor weg als hij met zijn moeder buiten is. Op school gaat het goed, maar thuis negeert hij de begrenzingen die zijn moeder aangeeft.

‘Na ondersteuning en pedagogische begeleiding vanuit de JGZ gaf de moeder aan graag langer gebruik te willen maken van iemand bij wie ze haar verhaal kwijt kan en met haar meedenkt bij praktische zaken. Home-Start was hier een prachtige aansluiting op. Door de steun van Home-Start smeer je de begeleiding als het ware uit. De vrijwilliger maakt een gelijkwaardige verbinding met de moeder. Delend vanuit de eigen ervaring bespreken ze nu wekelijks hoe het gaat en komt de moeder weer wat sterker te staan.’

Vanaf zwangerschap

Begin dit jaar zag Klaver een buitenlandse moeder die een tweeling kreeg. ‘Zij is aan een vrijwilliger gekoppeld. Die denkt met de moeder mee, want ze kon goed een steuntje in de rug gebruiken met de komst van niet één, maar twee kindjes. Ook in het kader van kansrijke start is het goed om te weten dat Home-Start al tijdens de zwangerschap kan worden ingezet. Dit kan voor aanstaande ouders, in kwetsbare situaties, een waardevolle ondersteuning zijn, naast professionele hulpverlening.’

Participatie

Er is nog een andere kant aan deze vorm van opvoedsteun: ‘Soms noem ik Home-Start als mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen. Ik ontmoet wel eens moeders die graag iets willen doen met hun eigen ervaring als ouder en opvoeder. Zo kan iemand zinvol bijdragen in de participatiesamenleving.

‘Deze informele opvoedsteun is bij ons zeker geen vervanging voor de formele hulp aan mensen met complexe vragen waaraan meerdere aspecten zitten. En soms willen we ook combinaties maken met andere projecten voor hulp bij administratie of voorlezen op woensdagmiddag. Elke keer is casusregie erbij betrokken om samen met het gezin te kijken wat er in hun specifieke situatie nodig is.’