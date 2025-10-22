Inspectie Leefomgeving en Transport legt nadruk op milieubescherming

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft haar meerjarenstrategie voor 2026-2029 gepresenteerd en kondigt aan meer nadruk te leggen op milieubescherming.

Volgens inspecteur-generaal Mattheus Wassenaar wil de inspectie de komende jaren scherper prioriteiten stellen en zich richten op de grootste risico’s voor mens en milieu. Schadelijke stoffen zoals PFAS en broeikasgassen vormen daarbij een belangrijk aandachtsgebied: hun effecten zijn onzichtbaar, maar hun gevolgen voor gezondheid en leefomgeving zijn groot.

In de strategie beschrijft de ILT haar kerntaken: vergunningverlening, toezicht, handhaving en, indien nodig, opsporing. Ze houdt toezicht op onderwerpen variërend van veilig transport van gevaarlijke stoffen en geluidsoverlast door luchtvaart, tot voldoende sociale huurwoningen en beheer van milieurisico’s. De inspectie wil duidelijk maken waar haar handelen de meeste maatschappelijke impact heeft en maakt hierbij keuzes tussen wettelijke verplichtingen, maatschappelijke risico’s en politieke prioriteiten.

Milieuhandhaving en preventie

Een opvallende verandering is dat de ILT haar capaciteit de komende jaren verschuift van transportveiligheid naar milieubescherming. De reden hiervoor is dat milieuschade steeds omvangrijkere economische en maatschappelijke kosten veroorzaakt. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving bedragen de jaarlijkse maatschappelijke kosten van milieuvervuiling inmiddels 46 miljard euro – anderhalf keer zoveel als in 2018. De ILT acht het daarom noodzakelijk om meer focus te leggen op milieuhandhaving en preventie van vervuiling.

Betrokken burgers

Wassenaar benadrukt ook de rol en verantwoordelijkheid van bedrijven. Zij moeten hun maatschappelijke zorgplicht actief invullen en aantoonbaar omgaan met risico’s. De ILT zal bedrijven die tekortschieten of de wet overtreden strenger aanpakken. Eigen verantwoordelijkheid en transparant eigenaarschap worden leidende principes in het toezicht. Wassenaar prijst ook burgerinitiatieven zoals Meten = Weten, dat aandacht vestigde op het gebruik van pesticiden in de lelieteelt en zo bijdroeg aan meer bewustwording over schadelijke stoffen.

Tegelijkertijd geeft de ILT aan dat haar middelen beperkt zijn. Door financiële taakstellingen en noodzakelijke investeringen in ICT zal de intensiteit van het toezicht niet overal gelijk blijven. Nieuwe taken – op gebieden als circulaire economie, cyberweerbaarheid en luchtvaart – kunnen alleen worden uitgevoerd met bijbehorende financiering.