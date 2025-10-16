Katten mogen naar buiten van de rechter

De rechtbank in Haarlem heeft bepaald dat huiskatten gewoon naar buiten mogen en niet verplicht binnen hoeven te blijven.

Stichting Huiskat Thuiskat had een rechtszaak aangespannen tegen de provincie Noord-Holland, met het verzoek om huiskatten voortaan binnen te houden vanwege de schade die zij zouden toebrengen aan vogels en kleine zoogdieren. De stichting vond dat er voor katten dezelfde regels zouden moeten gelden als voor honden, en pleitte ervoor dat katten die buiten jagen beboet konden worden. De rechter wees deze eis echter af, omdat niet kan worden vastgesteld dat katteneigenaars bewust het risico nemen dat hun huisdier beschermde diersoorten doodt. Volgens de rechtbank is er daardoor geen sprake van voorwaardelijke opzet.

Onvoldoende bewijs

De aanklacht van de stichting was onderbouwd met meldingen van een website waar kattenbaasjes rapporteren welke dieren hun kat naar huis brengt. De rechter vond dat deze gegevens onvoldoende overtuigend bewijs leverden. De stichting is het niet eens met het oordeel en overweegt in beroep te gaan.

Niet alle katten zijn hetzelfde

De Werkgroep Verantwoord Kattenbezit, Stichting Zwerfkatten Nederland en Stichting DierenLot concludeerde in maart dat niet alle katten hetzelfde zijn. Verwilderde katten en schuurkatten vormen een grotere bedreiging voor vogels dan huiskatten. En álle katten jagen vooral op muizen en andere knaagdieren. Daarom is het belangrijk goed te kijken wélke katten voor problemen zorgen, en daar dan gericht op in te grijpen. Het rapport pleit voor diervriendelijke maatregelen, zoals het terugdringen van zwerfkatten via TNRC (vangen, neutraliseren, registreren, terugplaatsen) en meer bewustwording bij katteneigenaren.

Ook Maggie Ruitenberg van het Kattenkenniscentrum Nederland pleit voor bewustwording en gedeelde verantwoordelijkheid in plaats van een verbod. Haar advies is om in vogelrijke gebieden geen kat te nemen die graag buiten zwerft, of een tuin af te schermen om zowel katten als vogels te beschermen. Verder benadrukt ze het belang van chippen, castratie en voldoende speel- en bewegingsmogelijkheden binnenshuis.

Ruitenberg wijst er ook op dat behalve katten ook andere dieren, zoals vossen of steenmarters, bijdragen aan de daling van de vogelpopulaties. Ze bepleit samenwerking tussen kattenbezitters, de Vogelbescherming, gemeenten en boeren bij het zoeken naar praktische oplossingen, in plaats van rechtszaken.