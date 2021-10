Kwart van Rotterdamse straten onlangs ‘opgezoomerd’

Bewoners van meer dan duizend straten in Rotterdam hebben het afgelopen half jaar meegedaan aan een actie van de stichting Opzoomer Mee om hun directe omgeving te vergroenen. Dat is een kwart alle straten in de stad, meldt de gemeente.

Projectleider Jurgen Groenenboom spreekt van een succes en is verheugd over het aantal deelnemers. Opzoomeren is het Rotterdamse werkwoord voor op eigen initiatief de openbare ruimte opruimen en netjes houden. Bewoners konden afgelopen maanden maximaal 500 euro aanvragen bij de gemeente voor de aanleg van nieuw groen, of 250 euro voor het opknappen van bestaand groen in hun straat. Er kwamen meer dan 1300 aanvragen binnen.

Verwaarloosd groen

De bewoners van wie de aanvraag is goedgekeurd hebben het geld vooral gebruikt om groen rondom bomen te planten, lege plantenbakken op straat te vullen en geveltuinen aan te leggen. Ook knapten ze verwaarloosd groen op.

Opzoomerstraat

Het begrip opzoomeren is eind jaren 80 van de vorige eeuw ontstaan toen bewoners van de toen vervallen Opzoomerstraat in de Rotterdamse wijk Het Nieuwe Westen besloten niet te wachten op de overheid, maar eigenhandig iets te doen aan de vervuiling en rommel in hun straat. In 1994 werd de stichting opgericht om andere straten te helpen die ook wilden opzoomeren.

Voorleesclub

Door de jaren heen zijn de doelstellingen van Opzoomer Mee breder geworden. Tegenwoordig staat opzoomeren volgens Groenenboom niet alleen voor een schone, veilige en sociale buurt, maar ook voor het stimuleren van onderlinge samenwerking. ‘We hebben ook een voorleesclub en er zijn initiatieven ontplooid tegen eenzaamheid. Dat is in de coronatijd zeer nodig geweest.’