Verschillende gemeenten zetten extra maatregelen in voor een schonere stad of schoner dorp. Zo start de hoofdstad een heus afvaloffensief in met onder meer green graffiti. Rotterdam zet in op ‘flying squads’ en Waalwijk pakt containers in met natuurfoto’s.

De hoeveelheid huishoudelijk afval is het afgelopen jaar flink gestegen, net zoals zwerfafval, zo schrijft de gemeente Amsterdam. Dat er meer afval op straat belandt, heeft volgens de gemeente meerdere oorzaken. Afvalcontainers werken niet goed, worden niet vaak genoeg geleegd en afvalregels zijn niet altijd even bekend. Ook de coronacrisis doet een duit in het zakje. ‘Mensen zijn massaal aan het opruimen en klussen geslagen. En dat betekent ook meer afval.’ De cijfers onderstrepen dat. Het aanbod van grof afval in Amsterdam steeg het afgelopen jaar met ruim 20 procent. Ook werd er ruim 22 procent meer grof afval bij afvalpunten gebracht.

Extra inzet en maatregelen

Reden voor de gemeente om met extra maatregelen te komen. Zo is er per stadsdeel een lijst gemaakt van 150 plekken met de meeste afvaloverlast. Hier rijdt de gemeente dagelijks langs om stremmingen te verhelpen en verkeerd aangeboden afval op te ruimen. Medewerkers gebruiken een app voor het markeren van probleemlocaties en volle containers. Ook rijden er auto’s rond met een mobiele scan-app voor het herkennen van objecten. Denk aan matrassen, grof afval en grote elektrische apparaten. De app stuurt de gegevens en locatie vervolgens door naar de reinigers.

Green graffiti

Daarnaast zet Amsterdam in op duidelijkheid omtrent de afvalregels. Er komen nieuwe stickers op containers met de regels in het Nederlands en Engels, voorzien van beeld. Plekken voor grof afval worden gemarkeerd met ‘green graffiti’. Daarbij wordt met behulp van een sjabloon en een hogedrukreiniger een boodschap op de grond zichtbaar gemaakt. Er wordt alleen een deel van de ondergrond met water schoongespoten en niets aangebracht.

Rondom probleemlocaties wordt geflyerd. Er komen ook (mobiele) informatieborden en promotieteams trekken hier de wijk in. Bewonersgroepen die containertuintjes willen plaatsen, krijgen ondersteuning. De gemeente zet ook in op samenwerking met georganiseerde bewonersgroepen en ondernemersverenigingen.

Wie moedwillig afval verkeerd aanbiedt, loopt de kans op een boete. ‘Toezichthouders afval lopen elke dag in elk stadsdeel rond om ervoor te zorgen dat er boetes kunnen worden uitgedeeld. We kijken ook of we naast de boete de extra schoonmaakkosten in rekening kunnen brengen.’

Flying Squads in Rotterdam

Ook in Rotterdam worden extra maatregelen genomen. Bij tien afvalcontainers in de stad waar vaak afval naast staat, en eerdere maatregelen niet afdoende werkten, wordt nu cameratoezicht gecombineerd met razendsnelle inzet van handhavers. De gemeente maakt gebruik van bestaande camera’s die gericht staan op de ‘hotspotcontainers’. Blijkt uit de beelden dat inwoners afval naast de container zetten? Dan krijgen de ‘Flying Squads’ een melding. Dit team van handhavers, waaronder een bijzondere opsporingsambtenaar (boa), spoedt zich naar de plek voor het aanhouden en bekeuren van de vervuiler. Lukt het niet om iemand direct aan te houden? Dan probeert het team het adres van de vervuiler te achterhalen voor het toesturen van de boete.

De gemeente experimenteerde hiermee tussen april 2019 en januari 2020. Uit de evaluatie bleek dat een grotere inzet van handhavers en de samenwerking tussen cameratoezicht en de meldkamer van Stadsbeheer leidde tot een duidelijk hogere pakkans voor overtreders. Daarnaast zet de stad ook nog steeds in op meer communicatie, inzet van afvalcoaches, wijkconciërges en nudging, zoals opgefleurde containers.

Maatregelen op andere plekken

Ook in veel andere gemeenten staat een schoner straatbeeld op het lijstje. Weert bracht naastplaatsing in beeld door het resultaat van één week op een kruising in de gemeente te storten. Zo’n 3980 kilo en 40m³ afval dat werd verzameld bij afvalcontainers. In Velsen zijn als proef tuintjes met sedum geplaatst bij twee ondergrondse containers. Waalwijk pakt containers in. De gemeente riep recent inwoners op om hun mooiste natuurfoto’s aan te leveren. Eén daarvan prijkt nu op een luiercontainer.