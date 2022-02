Weer uitstel invoering Omgevingswet

De kogel is door de kerk, opnieuw uitstel voor de invoering van de Omgevingswet. Volgens minister De Jonge is meer tijd nodig ‘om te oefenen met de digitale systemen’. De wet wordt niet op 1 juli van kracht, maar op 1 oktober of mogelijk zelfs pas op 1 januari. Dat moet de komende weken duidelijk worden.

Dat schreef minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening gisteren in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer. Hij wil dat de Omgevingswet ‘op een verantwoorde manier wordt ingevoerd’ en zal daarom niet vasthouden aan de inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2022. ‘We zien dat bij de zogeheten planketen, waar gemeenten, provincies en waterschappen met plansoftware nieuwe omgevingsplannen, omgevings- en waterschapsverordeningen kunnen publiceren, er verschillende onzekerheden zijn.’

Meer tijd

Volgens de bewindsman is het belangrijk dat de dienstverlening aan mensen en bedrijven niet in het geding komt en dat gebiedsontwikkeling niet belemmerd wordt. ‘De afgelopen weken zijn er verschillende overleggen geweest met medeoverheden en experts over de invoering van de Omgevingswet. Daaruit kwam naar voren dat er meer tijd nodig is om goed te oefenen met de nieuwe systemen. Die tijd wil ik nemen voor een verantwoorde en zorgvuldige invoering,’ aldus De Jonge.

Opnieuw uitstel

De invoering van de Omgevingswet is al meerdere malen uitgesteld. Er was de laatste tijd veel twijfel over de haalbaarheid van 1 juli dit jaar. Ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden Bahreddine Belhaj pleitte voor uitstel van de invoering.

De komende weken wordt gebroed op de invoeringsdatum van 1 oktober 2022 of 1 januari 2023. Daarna gaat het ontwerp Koninklijk Besluit naar de Eerste en Tweede Kamer. ‘Daarover kan in beide Kamers het debat worden gevoerd, zodat er tijdig duidelijkheid is over de invoeringsdatum voor de uitvoeringspraktijk,’ aldus De Jonge.