Opnieuw daling van de vraag naar isolatiewerkzaamheden

De Nederlandse isolatiesector ziet de vraag naar werkzaamheden in 2025 opnieuw scherp dalen, vooral in de particuliere markt voor spouwmuurisolatie. Ondernemers waarschuwen dat banen verdwijnen en isolatiecapaciteit verloren dreigt te gaan. Daarnaast wordt het halen van de klimaat- en energiebesparingsdoelen moeilijker. ​

Isolatiesector opnieuw in zwaar weer

De Nederlandse isolatiesector kampt met een forse neergang die in 2024 inzette en zich in 2025 nog verder verdiept. Uit een inventarisatie van NVDE en VENIN onder zestien isolatiebedrijven blijkt dat vooral de particuliere markt hard is geraakt. Met name spouwmuurisolatie in bestaande woningen laat een grote terugval zien, na een eerdere daling van aanvragen van ongeveer 70 procent in 2024.​

De helft van de bedrijven meldt een verdere afname van opdrachten in de eerste helft van 2025, waarbij een derde spreekt over een daling van meer dan 25 procent. Ook de vraag naar dakisolatie loopt terug bij bijna de helft van de ondervraagde ondernemingen. Hierdoor verschuift het werkpakket steeds meer richting zakelijke klanten, terwijl isolatiebedrijven aangeven de particuliere markt te verliezen.​ ‘Tot enkele jaren geleden deden wij 50% zakelijke en 50% particuliere markt. De afgelopen jaren is dit veranderd naar 80% zakelijk en 20% particulier’, aldus een isolatiebedrijf.

Onzeker en versnipperd beleid remt markt af

Volgens de sector ligt de belangrijkste oorzaak van de terugval in de onzekerheid en versnippering van het overheidsbeleid. Vooral het beleid rond natuurbescherming, en in het bijzonder vleermuizen, wordt genoemd als reden dat veel particuliere projecten stilvallen. Ruim 80 procent van de bedrijven wijst het huidige vleermuisbeleid aan als hoofdreden voor het bijna tot stilstand komen van de particuliere isolatiemarkt.​

Daarnaast spelen ingewikkelde en uiteenlopende regels per provincie een rol. Een ondernemer verwoord het als volgt: ‘De ene provincie weigert nu ‘natuurvriendelijk isoleren’; de ander verplicht het juist. Onduidelijkheid is dodelijk voor de markt. De overheid toont zich stuurloos en incompetent.’ De tijdelijke werkwijzen en verschillen in interpretatie zorgen voor vertraging en hogere kosten, wat huiseigenaren afschrikt. Ondernemers geven aan dat deze onzekerheid het moeilijk maakt om te investeren in personeel en materiaal, terwijl continuïteit juist belangrijk is om de energietransitie betaalbaar en uitvoerbaar te houden.​

Grote gevolgen voor banen en klimaatdoelen

De marktdaling heeft directe gevolgen voor de werkgelegenheid in de isolatiesector. Veel bedrijven verlengen geen tijdelijke contracten meer en ongeveer een kwart van de ondernemingen heeft al vast personeel moeten ontslaan of verwacht dat binnenkort te moeten doen.

Volgens NVDE is isoleren belangrijk om de energierekening te verlagen, energiearmoede terug te dringen, gas te besparen en de nationale klimaat- en energiebesparingsdoelen te halen. NVDE en VENIN doen een dringende oproep aan de overheid om het beleid voorspelbaar, uitvoerbaar en landelijk uniform te maken.

Landelijke gedragscode

Volgens de organisaties moet er snel een uitvoerbare werkwijze worden vastgelegd in een landelijke gedragscode die door alle provincies wordt overgenomen. Daarnaast dringen zij aan op eenvoudigere subsidieprocedures en heldere communicatie richting woningeigenaren, zodat de vraag naar isolatie weer op gang komt. ‘Zonder deze maatregelen dreigt verdere verschraling van de isolatieketen, terwijl juist nu maximale uitvoeringskracht nodig is’, stelt de NVDE.