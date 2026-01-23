Tweedehands in plaats van nieuw: circulair inrichten opvanglocaties asielzoekers

Door samen te werken met circulaire ambachtscentra kunnen gemeenten opvanglocaties voor asielzoekers en woningen voor statushouders betaalbaar én duurzaam inrichten. Dat levert niet alleen milieuwinst op, maar kan ook de sociale integratie versterken.

Duurzaam en sociaal hand in hand

Ook de komende jaren worden in Nederland nieuwe opvanglocaties voor asielzoekers ingericht. Die hebben meubels en huisraad nodig, maar veel spullen zijn al beschikbaar bij kringloopwinkels en milieustraten. Circulair Ambachtscentrum laat zien hoe Spaarne Werkt, het werkontwikkelbedrijf van de gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort, hierin samenwerkt met gemeenten. Tom Wielart van Spaarne Werkt licht toe: ‘Als meer partijen in Nederland op deze manier samenwerken, is het niet alleen goed voor de duurzaamheid. Je kan als organisatie ook echt verschil maken door de integratie van nieuwkomers eenvoudiger te maken.’

Meer doen met hetzelfde budget

Spaarne Werkt werkt samen met kringloopwarenhuis Snuffelmug, onderdeel van het Haarlemse netwerk de Waardemakers. Snuffelmug richt opvanglocaties en woningen in met tweedehands meubels, textiel en accessoires. Tussen 2022 en 2024 werden 26 opvanglocaties ingericht, grotendeels met gebruikte materialen uit de eigen voorraad. Voor specifieke items werkte Snuffelmug samen met partners.

Maatwerk en mensgerichte aanpak

Elke opvanglocatie krijgt een inrichting op maat, afgestemd op de bewoners. Voor statushouders worden pakketten samengesteld met spullen om te koken, slapen en wonen. Bij de oplevering ontvangen nieuwe bewoners een welkomstpakket met een tegoedbon voor de kringloopwinkel, zodat ze direct kennismaken met hun nieuwe omgeving. Soms biedt die winkel ook een werkplek.

Impact op werk, milieu en gemeenschap

De aanpak van Spaarne Werkt heeft effect op meerdere gebieden. Per project kunnen vijf tot tien mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meewerken aan de inrichting. Het gebruik van tweedehands materialen bespaart honderden kilo’s aan grondstoffen per woning en verkleint de afvalberg. Daarnaast ontstaan lokale netwerken tussen gemeenten, bedrijven en kringlooporganisaties. En het project maakt sociale impact. ‘Door mensen met een ingerichte woning goed welkom te heten in Nederland, kunnen ze beter inburgeren en maak je grote sociale impact.’