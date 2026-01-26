Zijn gemeenten strenger met toekennen pgb-budget?

Volgens onderzoek van Pointer (KRO-NCRV) zijn gemeenten de laatste jaren veel strenger geworden in het toekennen van informele pgb-zorg.

Een persoonsgebonden budget (pgb) is bedoeld als zorgbudget voor ouders om hun kind met een beperking te ondersteunen, maar door aangescherpt beleid worden ouders nu vaker aangezet om die zorg, waarvoor zij eerder een vergoeding ontvingen, onbetaald te leveren.

Ouders in de knel

Volgens Deborah Lauria, directeur van Ieder(In), de koepelorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte, nemen de signalen dat het misgaat duidelijk toe. Vooral ouders van kinderen met een levenslange, intensieve zorgvraag komen in de knel. Lauria waarschuwt dat ouders voor een onmogelijke keuze komen te staan: óf zij leveren inkomen in, óf zij lopen het risico de veiligheid en ontwikkeling van hun kind te schaden. De combinatie van jarenlange intensieve zorg, financiële zorgen en een voortdurende administratieve belasting leidt volgens haar tot overbelasting.

Eigen kracht

Pointer ondervroeg daarnaast 38 cliëntondersteuners van Stichting MEE, die ouders helpen bij het aanvragen van een pgb. Van hen geeft 83 procent aan dat gemeenten de afgelopen twee jaar strenger zijn geworden bij het toekennen van pgb-zorg. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is de zogenoemde eigen kracht van ouders: gemeenten beoordelen welke zorg zij zelf, gratis en op eigen kracht, kunnen leveren. Voor ouders betekent dat vaak dat extra, onbetaalde zorgtaken ten koste gaan van betaald werk en daarmee van hun financiële bestaanszekerheid.

Ook MamaVita, een landelijk netwerk van moeders van kinderen met autisme, ziet de problemen toenemen. Van de 180 ondervraagde moeders zegt de helft gezondheidsproblemen te ervaren, terwijl meer dan de helft minder is gaan werken om voor hun kind te zorgen. “Deze ouders zakken door hun hoeven. Alles wat zij vragen is een beetje ondersteuning, dan kun je pas echt je eigen kracht inzetten”, zegt bestuurslid Monique van Eijkelenburg.

De VNG erkent dat niet altijd iedereen de passende hulp ontvangt, maar zegt geen signalen te hebben dat gemeenten strenger zijn geworden bij pgb-toekenning. Wel spreekt de VNG van een bredere opgave om de jeugdhulp waar mogelijk terug te dringen.