Park, strand en wijk schoonhouden: 9 praktijkvoorbeelden

De paden op, de lanen in: het buitenseizoen is op dreef! Helaas betekent veel mensen op de been vaak ook nog veel zwerfafval. Gemeenten binden de strijd aan met die slingerende troep.

Zodra de temperaturen stijgen, worden buitenruimtes intensiever gebruikt. Afval dat niet mee naar huis gaat maar wordt achtergelaten in de openbare ruimte, is een veelvoorkomend probleem. En een doorn in het oog van veel gemeenten. Overlast voorkomen en aanpakken? Acht voorbeelden uit de praktijk.

Kleed én vuilniszak

De gemeente Assen begint deze zomer met een pilot met picknickkleedjes die ook te gebruiken zijn als vuilniszak. Strandgangers kunnen bij aankomst bij de Baggelhuizerplas een kleedje ophalen, om hierin aan het einde van de dag hun afval te vouwen. De zak kan in een afvalcontainer of mee naar huis worden genomen. De kleedjes zijn een initiatief van Nederland Schoon. Naast een snackbar zullen ook delen ook gemeentemedewerkers de kleedjes uit.

Bewust door kunst

In IJmuiden, gemeente Velsen, staat sinds kort een groot kunstwerk bij het strand. Het heeft als doel inwoners bewust te maken van afval, de plicht om op te ruimen en te scheiden. CatchFish is een kunstwerk van staal en is zo’n zes meter lang en vier meter hoog. De kunstige vis heeft een grote holle buikholte die gevuld wordt met plastic flessen die tijdens inzamel- en opruimacties worden gevonden.

Beach Busters

De gemeente Velsen werkt net als verschillende andere gemeenten trouwens ook met Beach Busters. Dit zijn vrolijke ‘afvaltypes’ die bezoekers bewust maken van de gevolgen van zwerfafval. Ze delen papieren vuilnistassen uit en spreken bezoekers op een positieve manier aan.

Gratis afvalgrijpers

Ook de afvalgrijper is nog een graag geziene gast in de strijd tegen zwerfafval. In verschillende gemeenten kunnen bewoners gratis zo’n grijper aanvragen om hun wijk of buurt schoon te houden. Met veel plezier kennelijk. Want in Capelle aan den IJssel werden in een paar dagen tijd honderden aanvragen gedaan voor de grijper. In Tilburg staat de teller op ruim 4200 verstrekte afvalgrijpers. In Utrecht grepen inmiddels zelfs 5000 bewoners raak. De gemeente bezorgt het opruimgereedschap thuis, maar de grijpers kunnen ook worden opgehaald bij afvalscheidingsstations. Daar staan speciale ‘knijperhubs’.

Parkconciërges

Amsterdam riep een geheel nieuwe functie in het leven: de parkconciërge. In zeven parken wordt iemand aangesteld die alles over het park weet, bekijkt wat nodig is en het aanspreekpunt is voor de mensen die het park bezoeken: ‘Een soort boswachter, maar dan van een ieniemienie bos.’ Naast de functie als vraagbaak en aanspreekpunt is de conciërge ook beheerder, aldus de gemeente. Als dat nodig zou zijn, zal de beheerder bezoekers aanspreken op hun gedrag.

Afvalhosts

Ook in Den Haag worden verschillende maatregelen genomen in de strijd tegen zwerfafval. Zo zet de stad achter de duinen in op afvalhosts tijdens drukke stranddagen op Scheveningen. Deze hosts geven bezoekers voorlichting over de afvalregels op het strand, prikken afval op en spreken actief bezoekers aan. Ook plaatst de gemeente op en rond de boulevard mobiele schermen om de afvalregels nog eens extra te benadrukken.

Wijkhelden

In Den Bosch gaan heuse wijkhelden op pad om hun buurt schoon te houden. Voorzien van een veiligheidshesje, afvalknijper en vuilniszak ruimt zo’n lokale held tijdens een rondje door de wijk al het zwerfafval op dat hij of zij maar tegenkomt. De wijkhelden kunnen trouwens volwassen zijn, maar ook kinderen. Die laatste verdienen er een zakcentje mee. Jong geleerd is oud gedaan?

‘Ploggen’

In Den Bosch wordt ook nog eens volop ‘geplogd.’ Voor wie dit neologisme nog niet kende: de betekenis verwijst naar een combinatie van joggen en onderweg zwerfafval oprapen. Goed voor het lijf en het milieu. In deze video vertellen ploggers uit de gemeente hoe het allemaal precies in zijn werk gaat.

Spelregels

De gemeente Rijswijk stelde spelregels in om ‘de parken gelijktijdig uitnodigend, leefbaar en veilig te houden’. Zo is openbaar barbecueën alleen toegestaan in het Wilhelminapark, op een speciaal hiervoor bestemd barbecueveld. De gemeente plaatste grote borden in de parken met de spelregels die gelden bij een barbecue.