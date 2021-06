Openbare ruimte op anderhalve meter na richting normaal

Thuis meer mensen over de vloer, maar vooral buitenshuis veranderingen: groepen op straat, amateursport met publiek, reguliere openingstijden voor de horeca, en minder in de weer met mondkapjes. Het openbare leven kan terug naar normaal op anderhalve na, of bijna dan.

Dat was de boodschap van premier Rutte afgelopen vrijdag. Het kabinet zal eind deze week de knoop definitief doorhakken of ‘alles wat op anderhalve meter kan’ weer zal mogen. Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen rond het coronavirus uiteraard, die er voorlopig goed uitzien. De versoepelingen zouden aankomende zaterdag in werking treden. Een paar addertjes zitten er naast de voorlopig blijvende anderhalvemeterregel nog wel onder het gras, zo bleek uit de toelichting op de versoepelingen.

Werk goed organiseren

Terug naar kantoor bijvoorbeeld, ‘met dien verstande dat we maximaal 50 procent van onze werktijd op kantoor zijn.’ Maar die 50-procentregel zal niet het probleem zijn, zei Rutte daar meteen bij, ‘omdat dat met anderhalve meter niet haalbaar is’. Met andere woorden, als iedereen de helft van de tijd naar kantoor komt, dan wordt het te druk. ‘Veel bedrijven en organisaties zijn natuurlijk al lang bezig om die nieuwe manier van werken – deels thuis, deels op locatie – ook voor de periode na corona goed te organiseren.’

Bewijs om te dansen

Een andere opvallende blijver in het coronapakket blijkt het toegangstesten te zijn, waar gemeenten faliekant tegen waren. Bij evenementen of samenkomsten die hieronder vallen, kan de anderhalvemeterregel overboord. Maar alleen toegankelijk dus voor wie kan bewijzen coronavrij te zijn. ‘Het coronatoegangsbewijs zal waarschijnlijk vooral een optie zijn voor bijvoorbeeld een evenement of festival. Ook dansgelegenheden, zoals nachtclubs en discotheken, kunnen door gebruik te maken van het coronatoegangsbewijs open zonder beperkingen.’

Mondkapjes ov

Definitief afscheid van de mondkapjes zou ook nog altijd te gevaarlijk zijn. Rutte: ‘Daar waar de anderhalve meter onvermijdelijk niet altijd haalbaar is, blijft de mondkapjesplicht voorlopig gelden. Dat geldt in de eerste plaats voor het openbaar vervoer, zowel op het station, het perron en de haltes als in de bus, trein, tram en metro. En het geldt ook overal op Schiphol en andere vliegvelden.’ In het voorgezet onderwijs moeten de kapjes eveneens op blijven. Dat geldt tot de zomervakantie.

Test na vakantie

Verder moet Nederland zich blijven houden aan ‘de bekende andere basismaatregelen. Want natuurlijk blijven we ook onze handen zo vaak mogelijk wassen en blijven we thuis bij klachten en laten ons testen. U kent het mantra. Wassen, afstand en testen.’ Dat laatste, testen dus, geldt nu ook als ‘dringende oproep’ van minister De Jonge van Volksgezond aan ‘iedereen die nu of later in de zomer terugkomt van vakantie’. Het kabinet bekijkt ‘medio augustus’ of anderhalve meter afstand als norm ook geschrapt kan worden.