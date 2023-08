Vaals heeft grootste oppervlakte groen per buurt

Volgens een onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) blijkt het Limburgse Vaals relatief gezien de meest groene gemeente te zijn. Badplaats Katwijk bevindt zich aan de andere kant van het groene spectrum.



De VNG bekeek met behulp van waarstaatjegemeente.nl hoe het is gesteld met het groen en de luchtkwaliteit in gemeenten.

Top 3 groene gemeenten

In Vaals bestaat ruim driekwart van de oppervlakte per buurt uit groen. Daarmee wordt een laag groen bedoeld, samen met de bomen per buurt, maar zonder agrarische bestemming. De gemeente scoort hierop het hoogst van alle gemeenten in Nederland, zo blijkt uit het VNG-onderzoek. Op de tweede plaats komt de gemeente Utrechtse Heuvelrug, de derde plek wordt ingenomen door Alphen-Chaam.

De meest groene provincies zijn Drenthe en Noord-Brabant. Dit zijn de enige twee provincies waar de oppervlakte groen gemiddeld genomen meer dan de helft beslaat.

Top 3 minst groene gemeenten

De gemeenten die het minst groen zijn, blijken alle drie in het dichtbevolkte westen van het land te liggen. Katwijk komt uit de bus als minst groene gemeente met 20 procent groen oppervlak per buurt. Daarna volgen het Westland en Aalsmeer. Van de grote steden is Amsterdam relatief gezien het minst groen.

Waddeneilanden

Als je alleen het lage groen zou laten meetellen, dan springen de Waddeneilanden er in positieve zin uit. Meer dan 40 procent van het oppervlak van de eilanden bestaat namelijk uit laag groen. Het eiland Terschelling springt eruit met 52,2 procent. Op de Waddeneilanden vind je ook de beste luchtkwaliteit wat betreft stikstof en fijnstof.

Stikstof en fijnstof

Het Rijnmondgebied heeft het meeste last van stikstof, aldus de VNG. Nederweert is volgens de koepelorganisatie de gemeente met de meeste blootstelling aan fijnstof. Dat wordt mede veroorzaakt door de dichte concentratie van de intensieve veehouderij in die omgeving.

Veel data op waarstaatjegemeente.nl

De cijfers die hier genoemd worden gaan over 2021, het meest recente jaar waarvan cijfers beschikbaar zijn. Op Waarstaatjegemeente.nl dat recent is vernieuwd, staan cijfers over alle gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen. Het dataplatform is bedoeld voor gemeentebestuurders en ambtenaren en andere geïnteresseerden, die willen weten hoe hun gemeente ervoor staat als het gaat om verschillende maatschappelijke thema’s. Via dashboards kun je gegevens van verschillende gemeenten naast elkaar zetten en vergelijken. Ook kun je er als gebruiker zelf presentaties, grafieken, kaarten en tabellen maken.