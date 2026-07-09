Geen reden tot versobering expatregeling vanwege woningmarkt

Staatssecretaris Eerenberg van Financiën ziet geen reden om de expatregeling verder te versoberen. In een brief aan de Tweede Kamer reageert hij op de oproep van de PvdA Haarlem en diverse fracties uit de Metropoolregio Amsterdam om de regeling af te schaffen vanwege de vermeende negatieve gevolgen voor de woningmarkt.

Volgens deze fracties zou de regeling tot oneerlijke concurrentie leiden op de woningmarkt doordat expats meer financiële ruimte hebben om hogere huren en koopprijzen te betalen. De staatssecretaris zegt deze zorgen te begrijpen, maar wijst erop dat in het coalitieakkoord 2026–2030 is afgesproken dat de expatregeling niet verder wordt versoberd.

Onderzoek SEO

Ter onderbouwing verwijst de staatssecretaris naar de evaluatie van SEO Economisch Onderzoek over de periode 2016–2022. SEO concludeert dat de expatregeling van groot belang is voor de Nederlandse economie en dat de invloed op de woningmarkt zeer beperkt is. Volgens het onderzoek komen jaarlijks gemiddeld ruim 11.000 extra kennismigranten naar Nederland dankzij de regeling, waarvan ongeveer 5.300 in Amsterdam wonen. Voor Amsterdam wordt het effect op de woningprijzen geschat op ongeveer 0,9% voor huurwoningen en 1,8% voor koopwoningen. Voor de rest van Nederland is het effect nog kleiner. Er is geen onderzoek waaruit blijkt dat de expatregeling een belangrijke oorzaak is van het woningtekort. Dat tekort hangt vooral samen met demografische ontwikkelingen, huishoudensverdunning en een achterblijvende woningbouw.

Voordelen groter dan nadelen

Het kabinet erkent dat de expatregeling de bestedingsruimte van sommige buitenlandse werknemers vergroot. De regeling is bedoeld als belastingvrije vergoeding voor extraterritoriale kosten die buitenlandse werknemers maken wanneer zij in Nederland komen werken. Uit de SEO-evaluatie blijkt echter dat de forfaitaire vergoeding gemiddeld hoger kan uitvallen dan de werkelijke extra kosten, waardoor sommige expats meer financiële ruimte overhouden. Volgens het kabinet weegt dit nadeel echter niet op tegen het belang van de regeling voor het Nederlandse vestigingsklimaat.

SEO concludeert dat de expatregeling werkgevers helpt om internationaal talent aan te trekken dat nodig is voor de kenniseconomie, de energietransitie en de circulaire economie. Verder zou een verdere versobering de aantrekkelijkheid van Nederland voor bedrijven verminderen en investeringen kunnen afremmen. Ook blijkt uit de evaluatie dat de regeling per saldo jaarlijks circa € 128,5 miljoen aan netto belastingopbrengsten oplevert. Daarom ziet het kabinet geen aanleiding de expatregeling verder aan te passen.