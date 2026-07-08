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Meer ruimte voor bouw middenhuurwoningen bij woningcorporaties: gemeenten kunnen nu al aan de slag

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Het kabinet wil woningcorporaties betere financieringsmogelijkheden bieden, zodat zij vanaf 2029 jaarlijks de afgesproken 5.000 middenhuurwoningen kunnen bouwen. Dankzij nieuwe Europese regels mogen lidstaten staatssteun inzetten voor betaalbare huisvesting. Minister Boekholt-O’Sullivan roept woningcorporaties, gemeenten en provincies op om de nieuwe Europese mogelijkheden nu al te benutten.

Minister Boekholt-O’Sulivan werkt deze verruiming uit in de Woningwet, zo schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.

Na de wetswijziging kunnen woningcorporaties gebruikmaken van goedkopere, geborgde leningen voor de bouw van middenhuurwoningen. Daarnaast ontstaat circa € 11,8 miljard extra investeringsruimte voor andere volkshuisvestelijke opgaven, zoals de bouw, het onderhoud en de verduurzaming van sociale huurwoningen. Die extra financiële ruimte ontstaat doordat de administratieve scheiding tussen sociale en commerciële activiteiten grotendeels wordt opgeheven, waardoor investeringsmiddelen flexibeler kunnen worden ingezet.

Nu al gebruikmaken van de nieuwe mogelijkheden

De minister wil niet wachten op de wetswijziging en roept woningcorporaties, gemeenten en provincies op om de nieuwe Europese mogelijkheden nu al te benutten. Woningcorporaties kunnen hun projecten alvast voorbereiden op de nieuwe situatie. Gemeenten en provincies kunnen op basis van de verruimde staatssteunregels betaalbare woningbouw stimuleren met bijvoorbeeld subsidies, garantstellingen of gunstige grondvoorwaarden. Een nieuwe handreiking biedt daarvoor praktische voorbeelden.

Ook maatregelen voor marktpartijen

Om het tekort aan middenhuurwoningen terug te dringen, zijn jaarlijks minimaal 12.000 nieuwe woningen nodig. Volgens de minister kunnen woningcorporaties die opgave niet alleen realiseren. Daarom neemt het kabinet ook maatregelen om investeren in middenhuur voor marktpartijen aantrekkelijker te maken. Zo daalt de overdrachtsbelasting voor verhuurders volgend jaar van 8 naar 7 procent. Daarnaast worden naar verwachting per 1 januari 2027 verschillende wijzigingen in de Wet betaalbare huur doorgevoerd.

Na de zomer presenteert de minister aanvullende plannen om de bouw van middenhuur verder te stimuleren. Deze maken deel uit van de aanpak van de Taskforce Versnelling Woningbouw.

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