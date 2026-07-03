Geen landelijke instructieregel bij permanente bewoning recreatiewoningen, wel afspraken met gemeenten

Het kabinet kiest voor een andere aanpak voor de permanente bewoning van recreatiewoningen. Aanleiding is de aanhoudende woningnood, waardoor veel mensen noodgedwongen in een recreatiewoning wonen. Het oorspronkelijke plan om permanente bewoning via een landelijke instructieregel (AMvB) mogelijk te maken, wordt losgelaten.

Volgens de minister is deze regeling niet uitvoerbaar en onvoldoende passend bij de grote verschillen tussen vakantieparken en de uiteenlopende situaties van bewoners.

De instructieregel strandt vooral vanwege problemen met de uitvoering van de huurtoeslag. Uit een uitvoeringstoets van Dienst Toeslagen bleek eerder al dat de regeling niet uitvoerbaar is, onder meer doordat recreatiewoningen niet volledig zijn geregistreerd in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Personen (BRP). Aanvullend onderzoek heeft deze bezwaren niet kunnen wegnemen. Ook na overleg met Dienst Toeslagen is geen werkbare oplossing gevonden. Daarom trekt de minister de instructieregel in en wordt de lopende voorhangprocedure beëindigd.

Landelijke werkafspraken met gemeenten

In plaats daarvan kiest het kabinet voor landelijke werkafspraken met gemeenten. Uitgangspunt is dat permanente bewoners van recreatiewoningen niet zomaar op straat mogen belanden. Gemeenten moeten de menselijke maat centraal stellen en in schrijnende gevallen eerst onderzoeken of de bewoning kan worden gelegaliseerd. Als legalisatie niet mogelijk is, moeten zij bewoners begeleiden naar een passende alternatieve woonoplossing. Alleen wanneer sprake is van bijvoorbeeld ondermijnende criminaliteit, ernstige overlast of andere zwaarwegende omstandigheden blijft handhaving mogelijk.

De minister heeft hierover afspraken gemaakt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze worden uiterlijk eind 2026 uitgewerkt in een landelijk handelingskader, dat gemeenten richting moet geven bij hun beleid en uitvoering. De minister zal gemeenten aanspreken wanneer zij niet overeenkomstig dit handelingskader handelen. Totdat het handelingskader gereed is, wordt gemeenten gevraagd terughoudend te zijn met handhaving, zodat bewoners niet onnodig hun woning verliezen.

Transformatie

De brief benadrukt dat de problematiek rond vakantieparken breder is dan alleen permanente bewoning. Op veel parken spelen tegelijkertijd vraagstukken rond recreatie, revitalisering, transformatie, huisvesting van arbeidsmigranten en ondermijnende criminaliteit. Volgens de minister vraagt deze diversiteit om maatwerk in plaats van één landelijke juridische regeling.

Daarnaast blijft het kabinet inzetten op transformatie van recreatieparken naar reguliere woonlocaties, waar dat wenselijk en haalbaar is. Gemeenten blijven hiervoor primair verantwoordelijk, maar worden ondersteund door het Expertteam Transformatie Vakantieparken van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ook wordt met de invoering van het Besluit versterking regie volkshuisvesting van gemeenten verwacht dat zij beleid ontwikkelen voor het benutten van de bestaande woningvoorraad, waaronder de transformatie van recreatiewoningen. Verder wordt extra ondersteuning geboden aan gemeenten, eigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) bij concrete transformatieplannen. Na de zomer volgt bovendien een beleidsadvies over de factoren die succesvolle transformatie bevorderen.

Met deze nieuwe aanpak wil het kabinet bewoners meer rechtszekerheid bieden zonder de complexe problematiek op vakantieparken uit het oog te verliezen. Voor het einde van het jaar informeert de minister de Tweede Kamer over de uitwerking van de landelijke werkafspraken en het handelingskader.